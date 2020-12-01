نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض الاسرة بنك التسليف للمطلقات 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض الاسرة بنك التسليف للمطلقات 1442 يقوم بنك التسليف بتقديم العديد من الإمكانيات التي يستفيد منها الجميع لجميع الشرائح المجتمعية المتنوعة والتي تتضمن المطلقات والأرامل حيث يمكنهم الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف، ولكن يوجد بعض الشروط المحددة للحصول على قرض على الأسرة للمطلقات، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم وبشكل تفصيلي على شروط قرض الاسرة بنك التسليف للمطلقات 1442.

شروط قرض على الأسرة بنك التسليف للمطلقات

سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة شروط بنك التسليف للمطلقات 1442 وهي كالآتي:

أولا يجب أن تكون المناعة سعودية الجنسية ودخل الفرد الخاص بالأسرة لا يتعدى 200 والسعودي بجانب ألا يتواجد لديها أي سجل تجاري، والا يكون لديها قروض ينبغي عليها سدادها، وإذا كانت قد حصلت قبل ذلك على أي قروض من البنوك كانت تقوم بسدادها بشكل منتظم.

يعتبر الأولاد المعاقين من ضمن أفراد الأسرة إذا لم يكونوا متزوجين بالإضافة يتم اعتبارهم ابن الأسرة إذا لم يتعدى 24 عام، وذلك في حالة إذا كان موظف أو متزوج أما في حاله الابن اليتيم الذي يتم كفالته من رب الأسرة ينبغي أن يكون تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية بالمملكة السعودية.

أهم شروط قرض الأسرة من بنك التسليف للمطلقة

يمكنكم الاطلاع على شروط قروض بنك التسليف للمطلقات من خلال الشروط التالية وهي كالاتي،

يجب تواجد صورة من هوية المقترض وصورة من كارت العائلة يتم اضافه فيها المعال من الأبناء بجانب وجود كتاب تعليم برنامج الأساسي الذي يتم الحصول عليه من خلال المؤسسة العامة للتقاعد، مع وجود أصل رقم حساب الآيبات وصورة من هوية الكفيل والحصول على نموذج لتسليمه يتواجد عليه اسم العميل والتوقيع وختم موظف البريد بالمملكة السعودية.