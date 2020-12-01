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عمر شويل - جدة طريقة نقل الكفالة إلكترونيا 1442 والإجراءات المطلوبة، يهتم العديد من العمال الوافدين إلى المملكة السعودية إلى نقل كفالتها إلى كفيل آخر والتي تتضمن الذهاب إلى العمل في مكان آخر عند حدوث بعض الخلافات بينه وبين الكفيل، وبالتالي يهتم العديد من الوافدين من معرفة طريقة نقل الكفالة إلكترونيا والأوراق المطلوبة والإجراءات، وهذا ما سوف نتعرف من خلال مقال اليوم بشكل تفصيلي على طريقه نقل الكفالة إلكترونيا 1442.

طريقة نقل الكفالة إلكترونيا

في الخطوة الأولى يقوم الكفيل الحالي باحضار العامل إلى ادارة الجوازات بالمملكة السعودية تجهيز أصل وصورة من جواز السفر والإقامة الخاصة بهذا العامل.

كتابة جميع البيانات الخاصة بالنموذج الذي يتعلق بالتنازل ويقوم هذا الكفيل عليها عند موظف الجوازات ثم يقوم بكتابة النموذجي وبعد الانتهاء من تسليم الكفيل الجديد للإقامة يحصل على جواز السفر وخطاب التنازل من قبل الكفيل ثم يتم إنهاء باقي الاجراءات المطلوبة حتى تتم بشكل قانوني وسليم.

شروط نقل الكفالة السعودية 1442

أولا يجب أن يكون جواز السفر ساري الصلاحية للعامل الذي يميز نقل الكفاله بجانب عدم وجود أي مخالفات مرورية، وإذا وجدت ينبغي عليه سدادها أولا، ويجب أيضا عدم تسجيل العامل من ضمن بلاغ تغيب العاملين أثناء فترة العمل.

عدم وجود أي مخالفات من أهمية في سجل هذا الكفيل والا يكون لديه سجل تجاري ويكون من الجنسيات المسموح لها ب نقل الكفالة.

الإجراءات المطلوبة من الكفيل الجديد

ينبغى أن يتواجد اتفاق مع العامل الذي يريد نقل كفالته على الراتب الذي سيحصل عليه مقابل الخدمة التي سوف يقدمها، أما في حالة القطاع الخاص يتم التعريف من خلال الغرف التجارية وتجهيز شهادات التأمين واثبات راتب الخاص بالعمل، بجانب تجهيز صورة من كارت العائلة وصورة وأصل من السجل التجاري أو رخصة البلدية وينبغي أن تكون سارية أولا.

يتم كتابة النموذج الخاص بإدارة الجوازات وسداد حوالي 2000 ريال سعودي بعد أن يقوم الكفيل الجديد بتحديد خدمة نقل الكفالة ويتم تجهيز صوره من بطاقة الهوية الوطنية بالاضافة الى ارفاق بطاقة الكفيل القديمة والتي تتضمن رقم الاقامة.