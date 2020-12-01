استعلم عن فاتورة المياه شهر نوفمبر 2020 الشركة الوطنية للمياه

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عمر شويل - جدة فاتورة المياه شهر نوفمبر 2020 ، التي تقدمها الشركة الوطنية للمياه بالمملكة العربية السعودية NWC ذلك وفقا للتحديثات المستمرة والتطورات التي تعمل عليها المملكة، حيث أقبلت الشركة الوطنية للمياه على تديم العديد من الخدمات الجديدة الإلكترونية التي تفيد المواطن السعودي والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بشكل كبير منها خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه والاستهلاك بشكل شهري باستخدام رقم العداد فقط أو القيام بعمل حساب عبر الموقع الرسمي للشركة الوطنية للمياه والاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية والمعلومات التي تقدمها nwc والتي منها التوضيح في كيفية ترشيد استهلاك المياه والعديد من الخدمات دون الحاجة إلى التوجه لمقر فرع الشركة الوطنية للمياه بالإضافة إلى توفير العديد من المقترحات المختلفة بشأن كيفية سداد قيمة فاتورة المياه.

استعلم عن فاتورة المياه شهر نوفمبر 2020 برقم الحساب

يتم الاستعلام عن فاتورة المياه إلكترونيا عبر موقع الشركة الوطنية للمياه بالمملكة بمنتهى السهولة من خلال رقم الحساب الخاص بك، كل ما عليك القيام به هو:

الدخول على موقع الشركة الوطنية للمياه nwc

الضغط على “الفرع الإلكتروني”

الضغط على خدمة الفواتير

الضغط على خدمة الاستعلام برقم الحساب أو برقم العداد

ادخل رقم الحساب الخاص بعداد المياه التابع لك

ادخل رقم الهاتف الخاص بك

اضغط إرسال

ستظهر لك قيمة الفاتورة وكافة التفاصيل الخاصة بها والفواتير السابقة أيضا.

موعد فاتورة المياه شركة المياه الوطنية السعودية

ضمن نظام رؤية 2030 الذي تسعي إليه المملكة العربية السعودية تم توحيد نظام الفواتير للمواطنين لتكون دائما بعد موعد نزول رواتب الموظفين في نهاية كل شهر ميلادي، لذا تم تثبيت موعد صدور فواتير الكهرباء الجديدة باليوم الثامن والعشرون من كل شهر ميلادي وبعدها تصدر فاتورة المياه الخاصة بالشهر، وتوفر الآن المملكة وسائل دفع إلكترونية بكل القطاعات سواء بقطاع المياه أو قطاع الكهرباء وغيرهم من القطاعات.

تعمل شركة المياه الوطنية السعودية على توفير خدمة كشف التسربات في المنزل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وقد نوهت الشركة عن مدى خطورة تسربات المياه في المنازل والتي تؤدي إلى تصدعات داخل العقار بأكمله وزيادة ملحوظه في قيمة فاتورة المياه بالإضافة إلى الهدر المائي الكبير الذي يحدث.

صدرت فاتورة المياه الخاص بشهر نوفمبر بالفعل من قبل شركة المياه الوطنية السعودية وذلك عقب صدور الراتب الشهري للموظفين في المملكة باليوم الثامن والعشرون من نوفمبر ويمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة الآن من خلال الحساب الخاص بك عبر موقع الشركة الوطنية، أيضا صدرت نتائج أهلية حساب المواطن للدفعة 37 ويمكنك معرفتها الآن على الفور عبر حسابك الشخصي بالموقع.