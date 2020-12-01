نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن أيقاف الخدمات برقم الهوية وبالسجل المدني وشروط الإيفاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن أيقاف الخدمات برقم الهوية اكثر ما يشغل عقول الكثير من المواطنين بالمملكة لمعرفه كيفية الاستعلام عن أيقاف الخدمات بحقهم والتي تشمل الكثير والتابعة لوزارة العدل،كما أن أيقاق الخدمات يعد أجراء أداري يصدر بأمر قضائي إذا كان في حق مواطن أو جهة معينة وإلزامهم بدفع الديوان المتراكمة عليهم، وهذا القرار يصدر بواسطة القاضي المختص ويكون له فترة صلاحية محددة ولا يمكن أن تتجاوز 180 يوما.،كما إن الإيقاف لا يشمل إيقاف الخدمات الأساسية كالتعليم والعمل والعلاج وتوثيق الوقائع المدنية.

الاستعلام عن أيقاف الخدمات برقم الهوية

الدخول إلى موقع وزارة العدل. الضغط على خدمات إلكترونيا. الضغط على نوع الهوية إذا كان مواطن أو مقيم. كتابة البيانات المطلوبة بدقة. كتابة تاريخ الميلاد هجري وميلادي. تسجيل كود التوثيق. الضغط على التالي. الضغط على خانه أيقاق الخدمات. ظهور تفاصيل ألإيقاف أذا وجدت.

الاستعلام عن أيقاف الخدمات بالسجل المدني

ويتم ذلك الاستعلام عن ألإيفاق من خلال منصر ابشر التابعة لوزارة الداخلية لمعرفة الخدمات الموقوفة وذلك كالاتي :

الدخول إلى منصة ابشر. الضغط على خانة ابشر الأفراد. كتابة اسم المستخدم ورقم المرور ورمز التحقق. الضغط على تسجيل الدخول. الضغط على خانه الاستعلامات الإلكترونية.

الضغط على خانه الاستعلامات عن التعاميم. تسجيل المعلومات المطلوبة وهي رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد. ظهور تفاصيل أيقاق الخدمة إذا توفر.

شروط أيقاق الخدمات

يتم إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي أو أمر قضائي . لا يتم الإيقاف ألا بعد استنفاذ جميع الوسائل الممكنة لتبليغ او الهجوم بوقف خدماته. يستثنى من الحبس المرأة الحامل حتى الولادة وبلوغ الطفل عامين. ينطبق القرار على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة. وتتولى المحاكم القضائية تنفيذ القرار.

أنواع إيقاف الخدمات

النوع الإداري : وهو يطبق من قبل الجهات التنفيذية لإيقاف الخدمات عن بعض المستفيدين.

النوع القضائي: ويصدر في حق المدعى عليه لإلزامه بالحضور إلى المحكمة ودفع الديون للدائن أمام القضاء.

والجدير بالذكر أن أيقاف الخدمات يتفق مع الأنظمة واللوائح التي تكفل عدم وقوع أي ضرر على المنفذ ضده كما أنها تضمن عودة حقوق طالبي التنفيذ بشكل سريع، كما انه يمكن الاستعلام عن أيقاف الخدمات وأنواعها وطريقة الإلغاء وغيرها من الاستعلامات الخاصة بإيقاف الخدمات التابعة لوزارة العدل.