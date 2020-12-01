نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الراية جدة اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الراية جدة اليوم، دائما نتابع وننتظر الاعلان عن العروض الخاصة براية وعن اى منتجات متوافرة، واى من المنتجات عليها خصومات، لاستفادة من تلك الخصومات، وشراء المنتجات فى الوقت المحدد داخل العرض وتوافر الخصومات لاستفادة الكاملة وضمان توافر منتجات باكملها فى من وقت الاعلان عن العروض واعلان يوم العروض ويستمر الى اى يوم.

عروض الراية، لا تنتهى ابدا كل يوم نتابع وننتظر الجديد وفى اى فروع تتوافر هذة العروض سنعرض لكم عبر موقعنا ثقفنى عن عروض اليوم من راية وعلى اى المنتجات، ونسبة الخصم المتوافرة فى كل منتج، والفروع المتوافرة بها، مول البوادى-مول جدة.

عروض الراية جدة

مع عروض الراية تسوق باحلى الخصومات على احدث المنتجات بافضل الاسعار، يجب استغلال الفرصة والتسوق من العروض، لتوفير والاستفادة، توجد عروض وخصومات ليست فقط على المنتجات اللحوم والاجبان ولاكن ايضا على مخبوزات الجاهزة مثل.

تورتة مختلفة الاحجام بالحبة يوجد خصومات 50% توجد فى فرع الطائف، فرع الحجاز مول. بيتزا بالخضار يوجد عليها خصم40% بسعر 09.95بدلا من 16. بيتزا تونة يوجد عليها خصم 50% بسعر12.50 بدلا من 25. مناقيش لحم بالجنة بسعر 06.95 بدلا من 09. كب كيك متنوع بسعر 03.95 بدلا من 6. بيتى فور، سابلية مشكل بالكيلو بسعر 34.95 بدلا 57.95. رقائق كو كوبوبس 375جم+هدية شوكو بسعر14.95 بدلا من 24.50. مكرونة قودى 500جم/450جم/250جم بسعر09.75 بدلا من 15.76.

تخفيضات الراية الاسبوعية

شيكولاتة إم أند إمز – 45جم, مكرونة لسان عصفور من الملكة – 400 جم , كرواسون مولتو.

زيت ذرة كريستال – 2.4 لتر, أرز أبيض من الساعة – 5كجم.

صلصة طماطم من هارفست 375 جم, دريم كيك شيف – 18جم, هارفست صلصة طماطم – 320جم , خل أبيض من توليدو – 1 لتر.

جبنةشيدر ضيافة بالكيلو يوجد خصم عليها يصل الى 50% بسعر10.95 بدلا من21.

عروض الراية على اللحوم

لحم بتلو بالعظم بالكيلو بسعر39.95 بدلا من48.

لحم بتلو من غير عظم بالكيلو 52.95 بدلا من63.

لحم مفرم بقرى بالكيلو بسعر23.95 بدلا من 36.

سجق بالكيلو 28.95 بدلامن42.

شاورما دجاج بالكيلو 25.95 بدلامن39.

برجر دجاج الكيلو بسعر23.95 بدلا من36.

فيلية صدور دجاج 450 جرام بسعر19.50.

دجاج مقطع مشكل 900جرام ب12.95.

خصومات وعروض الراية جدة، لاتنتهى وباستمرار هناك عروض عل جميع المنتجات.