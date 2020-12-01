نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن جدد استمارة سيارتك من المنزل عبر بوابة أبشر | رابط التجديد لرخص المركبات والرخص الشخصية لجميع المقيمين داخل المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد استمارة السيارة عبر الأنترنت في خدمة إلكترونية جديدة تقدمها إدارة المرور السعودية بالاتفاق مع وزارة الداخلية السعودية، حيث تم الاتفاق علي تجديد استمارة السيارة التي تخص جميع المقيمون داخل المملكة العربية السعودية عبر الأنترنت، ويأتي تنفيذ هذه الخدمة للحد من التجمعات حفاظاً علي أرواح المواطنون بسبب مرض كورونا، حيث سيتم التجديد من خلال الموقع الإلكتروني أبشر الذي من خلاله يتم تجديد استمارات السيارات أو رخصة السيارة إلكترونياً بسهولة ويسر دون الحاجة إلى جهة المرور التابعة لكل فرد، وتعد منصة أبشر هي المرجع الإلكتروني لجميع الخدمات التي تخص المواطنين والمقيمين سواء لتجديد الرخص أو التعرف علي مخالفات المرور وغيرها من الخدمات المتنوعة التي تتم إلكترونياً، وسوف نوضح لكم بالتفصيل الرابط الإلكتروني الخاص بتجديد استمارة السيارات والمركبات داخل المملكة العربية السعودية في التفاصيل الأتية.

تجديد استمارة السيارة إلكترونياً عبر منصة أبشر

كانت قد نوهت الإدارة العامة للمرور بالمملكة أنه قبل تجديد استمارة السيارة يجب سداد جميع الرسوم والمخالفات الخاصة بالسيارة، بالإضافة إلى ضرورة القيام بفحص فني دقيق للسيارة قبل الاتجاه إلى تجديد استمارة السيارة، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات التأمين التابعة للسيارة أيضاً وكل هذا سيتم أيضاً عبر بوابة أبشر الإلكترونية من خلال حساب كل فرد علي حده.

وسوف يتم دفع رسوم رمزية بمقدار 100ريال فقط عن كل سنة تأخير من أجل القيام بتجديد أستمارة السيارة الخاصة بكل فرد، فيجب القيام بدفع أي رسوم سابقة أو مخالفات متأخرة حتي يتم تجديد استمارة السيارة أو أي رخص تخص المركبات دون مشاكل في التجديد.

طريقة تجديد استمارة السيارة عبر الأنترنت من خلال بوابة أبشر



يتم الدخول عبر الأنترنت علي الموقع التالي: بوابة أبشر.

اختيار منصة الأفراد والدخول من خلالها، ثم الدخول علي الأمر الإلكتروني خدمات المركبات.

الضغط علي رخصة السير.

ملي نموذج البيانات الخاص بالتجديد، ثم الضغط علي تسجيل البيانات.

تجديد استمارة السيارة عبر الأنترنت خدمة سهلة وفرتها وزارة الداخلية عبر منصة أبشر والتي تعميمها والاهتمام بها خصيصاً بعد ظهور فيروس كورونا، وناشدت الوزارة علي جميع المواطنين تجديد استمارة السيارة، وتجديد رخص السيارة والمركبات من خلال موقع أبشر.

وتحرص وزارة الداخلية علي منع التكدس أو ظهور أي تجمعات في مركز من مراكز الخدمات المختلفة داخل المملكة، وقد صرحت وزارة الداخلية في ظل الظروف الراهنة يجب علي كل مواطن التعامل مع كل ما يخص تجديد استمارات السيارات والرخص من خلال موقع أبشر الإلكتروني الذي يعد المرجع الأساسي لجميع الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية بالمملكة، لتسهيل وتوفير كل سبل الراحة لجميع المواطنين المقيمين بالمملكة.