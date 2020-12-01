نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير شاشات ذكية بخصم حتى 57% على مختلف الأنواع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير شاشات ذكية تصل خلال الخصم الأسبوعي من مكتبة جرير إلى 51%، وهناك مجموعة من العلامات التجارية، دُشنت لها أجهزة إلكترونية خلال هذا العرض، من بينها عروض شاشات ال جي ولم تدخر جهدًا على الإطلاق يحقق الرفاهية لجميع الزوار، فقد دشنت كذلك عروض ساعة هواوي جرير الذكية المميزة بأسعار مختلفة، كما يمكن الحصول على عروض لاب توب هواوي جرير بخصم خاص.

عروض مكتبة جرير شاشات ذكية

شاشات ال جي المميزة، بمقاساتها المختلفة، متاحة من خلال مكتبة جرير بأسعار مميزة، فيمكن الآن الحصول على شاشة ال جي بمقاس يصل إلى 75 بوصة، ودقة ألترا اتش دي، بسعر 4999 ريال سعودي، بدلًا من 10299 ريال سعودي، تشمل الضريبة، بادر بالحصول عليها خلال خصم ال 51%.

أما شاشة هايسنس، فيمكن الحصول عليها بخصم يصل إلى 48%، أي بسعر 4158 ريال سعودي، وهي شاشة ألترا اتش دي، احصل عليها ووفر، ويمكن الفوز بهدايا تصل إلى 149 ريال سعودي، كما متاح بخصم يصل إلى 50%، شاشة هاير بدقة ألترا اتش دي التليفزيون الذكي باللون الأسود بمقاس وصل إلى 75 بوصة، بسعر 3799 ريال سعودي.

وأطلقت مكتبة جرير عروض على شاشة تي سي ال ال 75 بوصة، بسعر 13999 ريال سعودي، وفر الآن ثلاثة آلاف جنيه، واحصل عليها بعد أن طُرحت بخصم 18%.

عروض جرير إلكترونيات شاشات ذكية

وضمن إطار عروض جرير سامسونج، يمكن الحصول على شاشة سامسونج بدقة ألترا اتش دي، بسعر يصل إلى 2449 ريال سعودي، أي أن الخصم على الشاشة وصل إلى 35%.

ومتاح أيضًا مقاسات مختلفة من شاشات ذكية من شركة هاير، متاح مقاس 55 بوصة، بدقة ألترا اتش دي بسعر يصل إلى 1199 ريال سعودي، بادر بالحصول على الشاشة لتحصل على خصم 57%، أما شاشة هاير بمقاس 58 بوصة، يمكن الحصول عليها بعد الخصم الذي وصل إلى 51%، بسعر يصل إلى 1499 ريال سعودي.

بينما شاشة هاير الخمسين بوصة، من مكتبة جرير خلال العروض الأسبوعية، يصل سعرها إلى 1099 ريال سعودي، بخصم 49%، وغيرها من ماركات الشاشات الذكية المتوفرة في المكتبة، وذلك من خلال عروض مكتبة جرير الرياض وكافة الفروع في المملكة العربية السعودية.