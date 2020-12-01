عروض جرير ايفون 11 برو سعة 512 جيجا و64 جيجا خصم حتى 13%

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عمر شويل - جدة عروض جرير ايفون 11 برو شاملة الضريبة وجدت قبول في الفترة الأخيرة من قبل رواد المكتبة، حيث أن أجهزة الآيفون التي تنتجها شركة أبل هي الأشهر في الأسواق المحلية والعالمية أيضًا، ولذلك يسعى الجميع إلى امتلاك واقتناء أجهزة أيفون، وخصوصًا ايفون 11 برو بألوانه وسعة تخزينه المختلفة، وقد اعتدنا أن تقوم بمكتبة جرير بإطلاق العديد من الخصومات المميزة على الأجهزة الإلكترونية، فنجد أن هناك عروض مكتبة جرير شاشات ذكية بالإضافة إلى إطلاق خصومات وتخفيضات هائلة ضمن عروض لاب توب هواوي جرير 2020.

عروض جرير ايفون 11 برو

بألوانه المختلفة والجذابة، احصل على أيفون 11 برو من مكتبة جرير، بمميزات مختلفة، وسعة تخزين متنوعة، فهناك هاتف ابل ايفون 11 برو بسعة التخزين التي تصل إلى 64 جيجا بايت، باللون الأخضر الليل، أو الفضل الرابع، يمكن الحصول عليه بالمميزات التالية:

ايفون 11 برو بمقاس شاشة يصل إلى 5.8 بوصة، بالإضافة إلى دقة وضوح الكاميرا التي تصل إلى 12 ميجا بيكسل الأمامية، وثلاث كاميرات خلفية، تصل إلى 12 ميجا بيكسل أيضًا، وتحتوي الكاميرات على العديد من المميزات.

ويدعم الجوال شحن سريع للبطارية، والتي تصنف على أنها من البطاريات الغير قابلة للإزالة، بالإضافة إلى توافر فلاش في الكاميرا، وابل ايفون 11 برو مقاوم للماء وأيضًا الغبار، ويمكن اقتنائه بعرض يصل إلى 7.14 سم.

تقسيط ايفون 11 برو جرير 64

ويمكن الحصول على ايفون 11 برو من مكتبة جرير من خلال نظام التقسيط، فيمكن الحصول على الجوال بسعة 64 جيجا بايت، بتقسيط على 24 شهر، وضمان من شركة أبل، وتقوم بسداد 240 ريال سعودي في الشهر الواحد.

تخفيضات مكتبة جرير ايفون 11 برو

كما يمكن الحصول على ايفون 11 برو، ولكن سعة التخزين التي تصل إلى 512 جيجا بايت، بسعر 5599 ريال سعودي، ويمكن الحصول على عبر نظام تقسيط المشتريات من مكتبة جرير، وسداد 320 ريال سعودي على مدار عامين فقط، وستحصل على ضمان من شركة أبل، ويأتي هذا الجوال، بنفس الإمكانيات السابق ذكرها، فلا اختلاف بين أنواع ايفون 11 برو، إلا فقط في سعة التخزين، فيحدد المستهلك احتياجاته، والجهاز الأفضل له، من بين جوالات ايفون 11 برو على وجه الخصوص.