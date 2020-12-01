بر الأحساء تطلق مشاريعها الشتوية لمستفيديها

دوت الخليج _ جواهر محمد

بدأت جمعية البر بالاحساء بإطلاق حزمة من مشاريعها الاغاثية لمستفيديها امتدادا للمشاريع والمبادرات التي تقدمها الجمعية تزامنا مع دخول فصل الشتاء من كل عام.

وأوضح مدير إدارة الشراكات والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف بأن الجمعية عملت على إطلاق المشاريع الاغاثية لفصل الشتاء منذ وقت مبكر وذلك يأتي من اهتمام الجمعية بسرعة تأمين كافة احتياجات المستفيدين وفق آلية معينة حسب الإمكانات والموارد المتاحة لمواجهة موجات البرد المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

من جهة أخرى قال أمين عام جمعية البر بالأحساء المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر بإن الجمعية تسعى لتحقيق رؤيتها الواضحة وفق الأهداف والخطط الاستراتيجية من خلال العمل المؤسسي وتقديم الرعاية النوعية التي ترتقي لتطلعات المستفيدين منها، موضحا أن مشروع المساعدات الشتوية هو أحد المشاريع التي حققت من خلالها الجمعية قفزات متميزة في الخدمة المجتمعية.