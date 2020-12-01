التطوع جهود ومبادرات!!…..عبدالرحمن المزيني*

يوم التطوع العالمي مناسبة تتكرر في كل عام ويستعد فيها العالم بأسره لإحيائها بهدف جذب الأنظار الى التطوع كثقافة تحتاج اهتماما وعناية والتأكيد على أهمية العمل التطوعي كقيمة إنسانية نبيلة يحتفل فيها العالم تكريماً للعمل التطوعي والمتطوعين، ودعما لدورهم في تحقيق التنمية المستدامة و تشجيع العطاء وتحفيز المشاركة المجتمعية في اطار سياسات تشجع الأعمال التطوعية وتسهم في توسيع دائرتها، ايمانا بأهميتها وفرصة لمراجعة ذاتية للواقع والمأمول وترسيخ ثقافة التطوع بشكل إيجابي يستثمر الطاقات البشرية ويوظفها بالعمل التطوعي، والذي تتعدد أشكاله بالمال أو الفكر والعلم، أو الوقت.

وتزداد الحاجة اليه تحت تأثير متغيرات العصر الحاضر ومستجداته وضرورة مواكبته، وقد تأصلت منذ القدم في وجدان أبناء هذا الوطن قيم التراحم والتكامل، وجُبِلوا على حب العطاء وتحقيق الخير للآخرين، وترسخت لديهم مفاهيم أعمال الخير وحب العطاء، وتشربوها قيما ومبادئ من الدين والتربية، و فضائل سامية غرست في نفوسهم ونمت واتسعت وامتدت أثارها منذ عهد الآباء والأجداد، وجادت أيديهم عطاءا وعُهد عنهم مكارم الاخلاق ولهم صفحات مضيئة في مجال الخير، وهو أحد الدلائل الواضحة على رسوخ الإيمان واكتماله، وتتجسد صور الخير والإحسان، في البذل والعطاء والإيثار، وهي ولاريب من الخصال المهمة التي يجب أن يعتني بها الآباء والمربون في التربية، ويؤكدون عليها ويولونها جل عناية، العطاء يُمنح للآخرين، فيكون إحساس رائع نتنفسه سكينة واطمئنان، فيه جانب إيمان يحقق الود بين أبناء المجتمع، فيتحقق الوئام والاستقرار والصفاء والنقاء والمحبة والسلام، فيُسعد الإنسان ذاته ويُسهم في تقوية وتنمية مجتمعه، ومن هنا جاءت ثقافة العمل التطوعي التي تعد من الظواهر الإيجابية والأنشطة الإنسانية المهمة، التي تعكس الصورة الإيجابية للفرد تجاه مجتمعه، وتسلط الضوء على انتشار القيم الحميدة، وله الكثير من الفوائد والمميزات في الحفاظ على تطور المجتمع، لذا نجد كثيرين يرغبون بالانضمام إلى هذه الحملات، والتي هي بمثابة اختبار حقيقي للرغبة في عمل الخير، ومقياس للعطاء والمساهمة في بناء المجتمع.

ونلحظ تطوره وتحوله من عمل فرديّ إلى عمل جماعي مُنظَّم في عدّة مجالاتٍ تخدم المجتمع وتُنمِّيه، وفي إطار مجموعة من المهارات والمعارف، والقيم المرتبطة بفعل الخير، من خلال الأنشطة الاجتماعيّة والمشروعات والبرامج التطوعية، التي تعزز الانتماء للوطن والمجتمع وتحقق أهداف إنسانية، وتوفر الكثير من الخدمات للمجتمع من خلال بناء علاقات جديدة.

ولعلنا هنا نقف فخرا واعتزازا و ننظر بعين الرضا والتّقدير لكلّ المتطوعين الذين كان لهم الدور الأميز في جائحة كورونا، ومشاركتهم الفاعلة في الكثير من الأعمال التطوعية المختلفة، وبأمانة الكلمة ومسؤوليتها نذكر في هذا السياق انجازاتهم، وما لمسنا من جهودهم الاستثنائية، التي بذلوها بمهنية وحرفية، ووفق أفضل المعايير وبأعلى درجات الكفاءة، وأثبتوا بما لا يدع مجالا للشك ،تواجدهم وحضورهم على كافة الأصعدة، ورأيناهم يقدمون خدماتهم في سعادة غامرة وراحة نفسية، يدفعهم واجبهم الوطني، يعملون بكل تفانٍ وإخلاص، في ظل تحديات غير مسبوقة وكانوا على مستوى المسؤولية، تعضدهم الكثير من القطاعات التي فعَّلت كوادرها عبر كل تفاصيل عملها، وكان لها قوة تنظيم وحضور وفق الحاجة اليها، عبر منصات التطوع ومساراته، وحازت انجازاتهم على ثقة واحترام المجتمع، يدفعهم حب الوطن وحسهم الإنساني وعطائهم اللامحدود، قدموا تجربة رائدة .

وبرزت جهودهم الكبيرة، في المشاركة والتفاعل ورأيناهم يشدون من أزر الآخرين ويرفعون من معنوياتهم، ويدعمون الجهود الرسمية.

وبما أن العمل التطوعي أضحى مطلب حضاري بالغ الأهمية ويشكل رافداً للتنمية، ويعكس مدى وعي المواطن، فلابد إعطائه ما يستحق من الاهتمام سواء على صعيد الفكر أو الممارسة، وتحويله الى عمل مؤسسي له استراتيجيات تضمن تنظيمه واستمراره ليواكب رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على تمكين المسؤولية المجتمعية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وبناء ثقافة العمل التطوعي وتشجيعه، ورفع نسبة المتطوعين إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030، باعتباره جانب مهم من جوانب التطوير والتنمية المستدامة، وهنا يتضاعف دور مؤسسات المجتمع المختلفة في العمل التطوعي بتنشئة الأبناء وأفراد المجتمع، تنشئة اجتماعية سليمة، وتنمية قيم المواطنة لديهم وتعزيز الانتماء الوطني والتضحية والإيثار، وتعميق الإحساس بالهوية وحب العمل الجماعي، وبيان أهميته ودوره في التنمية، والاستفادة من العمل التطوعي، وكيفية تحقيق النجاح من خلاله، وإعطائه ما يستحق من الاهتمام، سواء على صعيد الفكر أو الممارسة واتخاذ خطوة إيجابية، نحو ثقافة التطوع لتكون أوسع انتشارا من خلال وسائل الإعلام، والدعوة للانخراط بهذا العمل والتوعية بدوره في بناء المجتمعات، والتركيز في الأنشطة والبرامج والمشروعات والفعاليات التطوعية، وإبراز المتطوعين وجهودهم لتحفيزهم وتقديرهم، ودعم الباحثين المتخصصين وإتاحة الفرصة لهم لإجراء المزيد من البحوث والدراسات، التي تثري العمل التطوعي والعمل على تطبيق نتائجها، التي ستسهم في تطويره وتحسينه، وخلق الفرص التطوعية، مع ضرورة وضع خطة شاملة لتوحيد جهود المبادرات التطوعية، وتنميتها وزيادة تطويرها، والعمل على إبراز خدماتها بشكل مميز،

والتوسع في تأهيل وتدريب الفرق التطوعية، وإكسابها المهارات التي تؤهلها لعطاءات أفضل، والاستفادة من منصات التواصل في مجالات التوعية والتثقيف والتعلم، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية وعقد الشركات بغية دعم المتطوعين والاحتفاء بمشاريعهم الريادية والاجتماعية، كل ذلك من شأنه الرقي والحفاظ على استدامة العمل التطوعي والارتقاء به، بمساهمة ودعم مؤسسات المجتمع التي تضطلع بدور مهمّ في نشر الثقافة، والوعي بأهمية التطوع وتنميته وتعزيزه وترسيخ مبادئه والإسهام في تطوير مجالات مختلفة،

لنجعل من هذا اليوم العالمي يوما إنسانيا تقدم به مشاريع تطوعية يساهم فيها الجميع، بمشاركة المتطوعين، وهم قادرون على تحقيق امكانياتهم والافادة منها، ومن خلالها تُستشعر القيمة التربوية والإنسانية والدينية للعمل التطوعي وجهوده وجدواه.

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*(كاتب صحفي، مذيع تلفزيوني)