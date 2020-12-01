نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني 1442 للتواصل مع وزارة العمل بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الضمان الاجتماعي الموحد ، يمكنك من خلاله التواصل مع وزارة العمل والتنمية في المملكة العربية السعودية في حالة إذا كان لديك أستفسار حول الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مثل خدمة معاش الضمان الاجتماعي أو الاستفسار عن المساعدة المقطوعة أو أي خدمة أخري تريد الاستفسار عنها أو وفقا لاحتياجاتك كمواطن سعودي، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على وسائل اتصال الضمان الاجتماعي وخطوات الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

يمكنك التواصل مع وكالة وزارة الضمان الاجتماعي من خلال القنوات الرسمية التي وفرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، للحصول على إجابات حول استفساراتك عن طريق خدمة تواصل معنا، ما عليك سوي إدخال الاسم والبريد الإلكتروني الخاص بك ثم كتابة الموضوع والرسالة والضغط على خيار إرسال الرسالة، أو يمكنك أيضا التواصل عن طريق الرقم الموحد، أو التواصل من خلال موقع الوزارة الرسمي على تويتر موقع التواصل الاجتماعي، وسوف نعرفكم على وسائل اتصال الضمان الاجتماعي من خلال السطور القليلة القادمة :

الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ( misd.gov.sa ) .

) . حساب وزارة العمل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ( الضمان الاجتماعي تويتر ) .

) . خدمة ( تواصل معنا ) .

) . الرمز البريدي ( 11157 ) .

خدمة العملاء ( 19911 ) .

خطوات الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك

لكي تتمكن من الاستعلام عن الرقم الخاص بك الموحد المجاني في المملكة العربية السعودية ما عليك سوي القيام بتلك الخطوات البسيطة والخطوات كالاتي :

قم بالدخول على الموقع الخاص بمؤسسة الضمان الاجتماعي .

ثم انقر على خيار الخدمات الإلكترونية من خلال الصفحة الرئيسية للموقع .

ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح، وكتابة رقم الهوية الخاص بك والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف ورمز المرور، ثم انقر على خيار إرسال .

بعد القيام بتلك الخطوات سوف تصلك رسالة يوجد بها رمز التفعيل .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني، وخطوات الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك في المملكة العربية السعودية .