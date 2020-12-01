سعر ايفون xr في جرير 2020 بمواصفات قياسية في جميع الفروع

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عمر شويل - جدة سعر ايفون xr في جرير 2020 تعتبر شركة أبل أيفون إحدى أهم الشركات المنتجة لأجهزة الجوالات من حول العالم والتي تقدم عدد كبير من الأنواع المختلفة من الجوالات التي تناسب جميع فئات المستخدمين ولذا فإن مكتبة جرير تقوم بعرض منتجات الشركة المختلفة من خلال عروض جرير الأسبوعية وخاصة أجهزة ايفون xr والتي يزداد البحث عنها من السعوديين من خلال سعر ايفون XR في السعودية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أسعار منتجات مختلفة من أبل ايفون داخل مكتبة جرير.

سعر ايفون xr في جرير 2020

يرجع السبب في إقبال السعوديين على أجهزة أبل ايفون كونها ذات كفاءة عالية وتعمل الشركة على مواكبة التطور المستمر في التكنولوجيا وتفدم مكتبة جرير عروض منها عروض جرير ايفون xs max وكذلك العديد من عروض مكتبة جرير ، لذا فإن العديد من المستخدمين يبحثون عن سعر ايفون xr في جرير 2020 وذلك للحصول على جهاز متميز في أدائه وكفاءته بالإضافة إلي التصميم الأنيق من أبل ايفون.

سعر ايفون XR

تقوم مكتبة جرير بتوفير أجهزة ايفون لعملائها من كل مكان في المملكة سواء المواطنين أو الوافدين بأسعار متميزة بالإضافة إلى الهداية القيمة التي تقدمها المكتبة للعملاء في حالة شرائهم لبعض الأجهزة والتي تصل قيمتها في بعض الأحيان لأكثر من ألف ريال سعودي، وقد وفرت المكتبة جهاز ايفون XR بسعر أربعة ألاف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريالًا للجهاز ذو سعة مائتان وستة وخمسون جيجا بايت ويأتي الجهاز باللون الأحمر.

أيضًا وفرت المكتبة ايفون XR ذو اللون الأبيض ومساحة داخلية أربعة وستون جيجا بايت بسعر ألفان وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريالًا.

ايفون 128 XR

أما عن مساحة التخزين المتوسطة وهي الأكثر رغبة من قبل العملاء من داخل المملكة فقد وفرت مكتبة جرير جهاز ايفون XR ذو لون أبيض ومساحة داخلية مائة وثمانية وعشرون جيجا بايت بسعر ثلاثة ألاف وتسعة وستون ريالًا سعوديًا فقط، وكذلك وفرت المكتبة جهاز ايفون XR سعة مائة وثمانية وعشرون جيجا بايت بسعر ألفان وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالًا ولكن للون الأزرق.