نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لاب توب جرير ديسمبر 2020 وخصم خاص على أبل ماك بوك برو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لاب توب جرير تدخل في نطاق أرخص لاب توب في السعودية وهذا ما يبحث عنه محبي اقتناء لابتوب رخيص سواء من أجل التصميم، واستخدام برامج التصميم المختلفة، أو من أجل إنهاء الأعمال التي تتم باستخدام اللاب توب، وبالأخص لاب توب تاتش واعتدنا دائمًا تقديم عروض جوالات جرير 2020 ولذلك ينبغي أن نوفر عروض جرير لاب توب على جميع الأجهزة، والتي يمكن الحصول عليها من خلال التقسيط في حال توافرت بك شروط تقسيط جرير.

عروض لاب توب جرير

هناك من يريد الحصول على لاب توب بإمكانيات عالية للغاية، ولذلك تقدم لك مكتبة جرير كل أسبوع عروض على أجهزة اللاب توب، فيمكن هذا الأسبوع اقتناء ابل ماك بوك برو، بسعر 5999 ريال سعودي، بتقسيط على 24 شهر، وتبلغ قيمة الأقساط الشهرية إلى 342 ريال سعودي، وهذا الكمبيوتر المحمول بالمواصفات الآتية:

ابل ماك بوك يأتيكم بكرت شاشة انتل ايريس بلس جرافيكس 655، ونوع الشاشة ريتينا.

نوع المعالج رباعي النواة كور آي 5، ومقاس الشاشة بهذا الجهاز تصل إلى 13.3 بوصة.

سعة التخزين 512 جيجا بايت ا ساس دي، ذاكرة نظام 8 جيجا بايت.

متاح إمكانية استخدام البلوتوث وأيضًا الواي فاي من خلال الجهاز، ولكنه لا يدعم اللمس.

بطارية ليثيوم أيون بولمير.

عروض جرير لاب توب 2020

وهناك مجموعة أخرى من أجهزة اللاب توب من مكتبة جرير، يمكن الحصول عليها بأسعار منافسة للسوق، ويمكن الحصول عليها بالسعر التالي: