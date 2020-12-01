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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لاب توب جرير ديسمبر 2020 وخصم خاص على أبل ماك بوك برو في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض لاب توب جرير تدخل في نطاق أرخص لاب توب في السعودية وهذا ما يبحث عنه محبي اقتناء لابتوب رخيص سواء من أجل التصميم، واستخدام برامج التصميم المختلفة، أو من أجل إنهاء الأعمال التي تتم باستخدام اللاب توب، وبالأخص لاب توب تاتش واعتدنا دائمًا تقديم عروض جوالات جرير 2020 ولذلك ينبغي أن نوفر عروض جرير لاب توب على جميع الأجهزة، والتي يمكن الحصول عليها من خلال التقسيط في حال توافرت بك شروط تقسيط جرير.
عروض لاب توب جرير
هناك من يريد الحصول على لاب توب بإمكانيات عالية للغاية، ولذلك تقدم لك مكتبة جرير كل أسبوع عروض على أجهزة اللاب توب، فيمكن هذا الأسبوع اقتناء ابل ماك بوك برو، بسعر 5999 ريال سعودي، بتقسيط على 24 شهر، وتبلغ قيمة الأقساط الشهرية إلى 342 ريال سعودي، وهذا الكمبيوتر المحمول بالمواصفات الآتية:
- ابل ماك بوك يأتيكم بكرت شاشة انتل ايريس بلس جرافيكس 655، ونوع الشاشة ريتينا.
- نوع المعالج رباعي النواة كور آي 5، ومقاس الشاشة بهذا الجهاز تصل إلى 13.3 بوصة.
- سعة التخزين 512 جيجا بايت ا ساس دي، ذاكرة نظام 8 جيجا بايت.
- متاح إمكانية استخدام البلوتوث وأيضًا الواي فاي من خلال الجهاز، ولكنه لا يدعم اللمس.
- بطارية ليثيوم أيون بولمير.
عروض جرير لاب توب 2020
وهناك مجموعة أخرى من أجهزة اللاب توب من مكتبة جرير، يمكن الحصول عليها بأسعار منافسة للسوق، ويمكن الحصول عليها بالسعر التالي:
- يمكن شراء هواوي ميت بوك 13، كور أي 5 مقاس الشاشة يصل إلى 13 بوصة، بسعر 3299 ريال سعودي.
- أما الكمبيوتر المحمول من هواوي وهو ميت بوك دي بمقاس 15.6 بوصة، فيمكن اقتنائه بسعر يشمل الضريبة يصل إلى 2999 ريال سعودي.
- ولا يفوتك أيضًا جهاز هواوي ميت بوك اكس الجيل العاشر، الذي توفره لك مكتبة جرير بسعر 5999 ريال سعودي شاملة الضريبة، ومتوفر لك فرصة لتقسيط الجهاز، من خلال سداد 342 ريال سعودي لمدة 24 شهر، ويأتي هذا الجهاز بضمان من الوكيل في المملكة العربية السعودية.
- وفي عروض لاب توب جرير ستجدون أجهزة HP وأيضًا لينوفوا يديا باد بأسعار مختلفة، وإمكانيات عالية، تناسب الألعاب، وتناسب برامج التصميم المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض لاب توب جرير ديسمبر 2020 وخصم خاص على أبل ماك بوك برو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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