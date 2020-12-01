نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل بالسعودية مع حاسبة التمويل الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل، والذي يعتبر احد اهم التمويلات التي تقدم لجميع الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، ويبحث العديد من الأفراد على تمويل شخصي بدون تحويل راتب لمساعدتهم على حياة كريمه ولعمل مشروع صغير، وفى ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الملكة وجدنا أن هناك بعض البنوك التي تقدم خدمة تمويل شخصي بدون كفيل او تحويل الراتب، لهذا نتعرف من خلال هذه المقالة على اهم البنوك التي تقدم هذه الخدمة، ونتعرف أيضا على شروط الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل راتب وكفيل.

تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل

ومن البنوك التي تقدم خدمة تمويل شخصي فورى بدون تحويل راتب هو مصرف الراجحي، والذي يقوم بتقديم هذه الخدمة بشكل بسيط و باجرائات سهله، وهناك شركات تقوم بتقديم تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل سوف نتعرف عليها من خلال المقالة، ويعتبر التمويل الشخصي دائما ما يتم البحث عنه من خلال الأنترنت من قبل الأشخاص الباحثين عن قرض بدون تحويل راتب.

تمويل شخصي فورى مصرف الراجحي

مصرف الراجحي يعتبر احد اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية في تقديم خدمة تمويل شخصي فورى بدون تحويل راتب، وهناك عدد من الشروط التي وضعها بنك الراجحي لكل من يريد الحصول على تمويل بدون تحويل راتب، وسوف نعرض لكم كل الشروط التي يجب توافرها في الشخص الراغب في الحصول على التمويل.

شروط الحصول على تمويل من مصرف الراجحي

عمر المتقدم لا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 55 عام عند سداد اخر قسط من القرض.

لا يشترط حصول المستفيد على الجنسية السعودية، ولكن أي جنسيه اخرى يمكن حصولها على القرض.

راتب المستفيد لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

طريقة التقديم على تمويل من بنك الراجحي