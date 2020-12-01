نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب مواطن يوضح حالات توقف الدعم عن بعض المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة توقف الدعم عن المستفيدين في بعض الحالات، قام حساب مواطن مؤخرًا بالرد على الاستفسارات والشكاوي التي ترسل إليه عن توقف الدعم لبعض المستفيدين من الدعم، وأجاب الحساب وأوضح الحالات التي يتوقف فيها الدعم عن المواطن، كما أنه أعاد نشر ضوابط حساب مواطن ليكون جميع المواطنين على علم بها من جديد.

أسباب توقف الدعم لمستفيدي الدعم

نظرًا لما أوضحه حساب مواطن من حسابه الرسمي بأن الدعم يتم توقفه عن بعض المواطنين المشتركين بحساب مواطن، نتيجة لعدم تحديث البيانات الشخصية بعد تجديدها، وعدم قيام المواطن بتقديم اعتراض في مدة 90 يوم وهي مدة محددة مسبقًا مما أدى لتوقف الحساب للفرد، فلذلك على جميع المستفيدين الاهتمام بتحديث البيانات بشكل مستمر حتى لا يتم تعريضه لإغلاق الحساب.

الدفعة رقم 36 من حساب مواطن

قام حساب مواطن مؤخرًا بإيداع مبلغ الدعم كاملًا لجميع المواطنين المستفيدين من الدعم وهو مبلغ 1.8 مليار ريال سعودي، وهو مبلغ الدعم لشهر نوفمبر، وذلك لعدد 10.6 مليون مواطن من مستفيدي الدعم للدفعة رقم 36، وحتى الآن وصلت قيمة مبلغ الدعم من خلال حساب مواطن إلى 84 مليار ريال سعودي.

ضوابط حساب مواطن

كذلك أوضح حساب مواطن بأنه هناك بعض الضوابط الجديدة للأشخاص المستقلين، عليهم أن يقوموا بتوضح المطلوب منهم وهي:

إثبات ملكية الفرد المستقل للسكن.

رفع عقد إيجار للسكن.

إرسال صك ملكية السكن.

إثباته اسكنه الجامعي أو للكلية العسكرية أو للمعهد.

كما أن الحساب أوضح أنه تم تحديد قيمة الحد الأعلى للاستحقاق للمستفيدين، بالإضافة لأنه تم التوقف عن استقبال الطلبات الجديدة للتقديم بالحساب وذلك بعد انتهاء الدورة رقم 28 الماضية بشهر مارس.

شروط التسجيل بحساب مواطن

الشروط التالية تم توضيحها من قِبل حساب مواطن للمواطنين للتعرف على أهلية التسجيل بحساب مواطن: