نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الاتصالات تكشف سرعات الإنترنت لمقدمي الخدمات وتحدد ترتيب الشركات في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيئة الإتصالات تكشف سرعات الإنترنت، كانت قد كشفت اليوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن متوسط سرعة التحميل الخاص بالإنترنت في المملكة العربية السعودية في خلال العام الثالث 2020، حيث أنه قد بلغ متوسط السرعة حوالي 73.42 ميجابايت في الثانية.

يأتي ذلك مقارنةً بالمعدل العالمي لتحميل بيانات 34.67 ميجابت في الثانية، وقد جاء ذلك على حسب نتائج تقرير ‘مقياس” الخاص بالمؤشرات الخاصة بسرعة الإنترنت، والوصول إلى المحتوى الرقمي.

تقرير الهيئة عن سرعات الإنترنت

كانت قد أشارت الهيئة العامة للإتصالات أنه قد جاء في تقرير مقياس أن شركة الإتصالات المصرية stc سوف تتصدر قائمة الشركات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل في مستوى التحميل، وذلك بتسجيل معدل سرعة الإنترنت بمتوسط سرعة 78.17 ميجابيت في الثانية الواحدة.

قد جاء في المركز الثاني والمركز الثالث لترتيب الشركات على حسب مستوى سرعة الإنترنت، وهما شركة موبايلي ويكون ذلك بتموسط سرعة ميجابايت في الثانية 67.71، ويليها شركة زين بمتوسط سرعة 61.58 ميجابت في الثانية.

تصدرت أيضًا شركة زين للإتصالات قائمة شركات الإتصالات المتخصصة في سرعة الإنترنت الثابت وسرعة تحميل هذا النوع من الإتصالات هو 110.88 ميجابيت في الثانية، وجاء في إحتلال المركز الثاني والمركز الثالث في سرعة الإنترنت الثابت على التوالي شركة الإتصالات المتكاملة وسرعة تحميلها هي 84.79، وشركة موبايلي متوسط سرعة تحميلها هو 76.78 ميجابيت في الثانية.

بينت الهيئة في تقريرها الذي صدر عنها أن شركة الإتصالات السعودية قد تصدرت كبرى شركات الإتصالات المتخصصة في سرعة الإنترنت المتنقل وذلك في منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، ومنطقة الشرقية، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة القصيم، ومنطقة الجوف، ومنطقة تبوك، ومنطقة الباحة، ومنطقة جازان.

تصدرت شركة موبايلي شركات الإتصالات السعودية في سرعة تحميل الإنترنت المتنقل في منطقة الحائل، ومنطقة نجران ومنطقة العسير.

دور هيئة الإتصالات