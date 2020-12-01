نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات الكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار سجل الأسرة للأمهات، قامت وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية بتحديد الآلية التي يتم بها تحديد وإصدار سجل الأسرة وذلك عن طريق الحساب الخاص بالأم، وكل ذلك يتم عن طريق المنصة الإلكترونية أبشر، وكانت قد أعلنت منصة أبشر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها والموثق عبر الموقع الاجتماعي تويتر.

شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات عبر المنصة أبشر

أكدت وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر الموقع الخاص بها في تويتر أنه يوجد عدة شروط وهذه الشروط كما يلي:

يجب أن تكون الحالة التي قامت بتقديم الطلب حالتها الاجتماعية متزوجة أو مطلقة أو أرملة.

يجب أن يكون للمرأة المقدمة للطلب على الأقل فرد أسرة واحد فقط.

يجب أن تكون المرأة المقدمة إلى الطلب مسجلة في العنوان الوطني للدولة “واصل”.

للتسجيل على الخدمة يجب تسجيل دخول عبر المنصة الإلكترونية أبشر ويجب كتابة سجل الأسرة للأمهات من خلال محرك البحث وذلك للإتصال السريع، وهذه تعد أسهل طريقة للوصول إلى منصة أبشر لتسجيل إصدار الأسرة للأمهات الكترونيًا.

متى يتم إصدار سجل جديد للأسرة

كانت قد شددت منصة أبشر أنه لا يجب على المتقدمات إلى التسجيل في البحث أن يسجلوا طلب آخر وذلك لأنه يجب أن يتم تسجيل سجل واحد في البداية فقط، ولكن يمكن أن يتم عمل هذه الخطوة في الحالات التالية فقط:

يمكن أن يتم تسجيل سجل الأسرة جديد إذا تم تغيير الحالة الاجتماعية للمرأة.

يمكن أن يتم تسجيل سجل الأمهات جديد إذا حدث تغيير في عدد أفراد الأسرة.

يمكن أن يتم تسجيل سجل الأسرة إذا تم تغيير اسم المرأة الأم أو تم تغيير إسم أحد أفراد الأسرة.

ما هي منصة أبشر