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عمر شويل - جدة خدمة ساند هي خدمة إلكترونية تقدم من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تمكن المشترك من القيام بكافة الخطوات لطلب تعويض التعطل عن العمل من العمل.

خطوات تقديم طلب تعويض التعطل عن العمل :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني للتأمينات….. يجب أن يسجل الدخول إلى حساب المشترك. يجب تقديم طلب لاستحقاق ساند. يجب على المستفيد كتابة رقم الآيبان. يجب على المستفيد التأكد من كافة المعلومات والبيانات المطلوبة الشخصية.

أعلنت التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على أن لا يزال تعويض “ساند” الخاص بالعاملين السعوديين بالمنشآت المتأثرة بانتشار فيروس كورونا المنتشر (كوفيد-19) مستحق في معظم الحالات، ولذلك أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن الأمر الملكي الخاص بالدعم المقرر للمنشآت المتضررة.

بالإضافة إلى ذلك أن من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند، وهذا يتضمن تشكيل لجنة تضم وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ولذلك تم الإعلان عن وضع ضوابط الاستحقاق وتحديد أولوية الصرف بين المنشآت المستحقة للدعم.

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بينت على أن اللجنة قامت بدراسة الظروف والأحداث المتغيرة، و المستجدة بشأن ممارسة الأعمال، وبناءً على ذلك تم الإعلان على أن لا يزال تعويض ساند مستحق في معظم الحالات، ولذلك أن الاستحقاق يشمل التعويض الذي تم صرفه اليوم.

أكدت التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على أن تظل مسؤولية صاحب العمل قائمة بالتقدم بطلب إيقاف صرف التعويض للمواطنين السعوديين، وهذا في حالة زوال الأسباب التي أدت إلى تضرر المنشأة من الإجراءات الاحترازية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد حول العالم كله.

ولذلك يجب الممارسة الكلية للعمل وبساعات العمل الكاملة للعاملين، وسوف تستمر اللجنة بدراسة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة والانتفاع بها وفق احتياجاتهم، ولذلك تم إتاحة المؤسسة للمنشآت التقدم بطلب تعديل قائمة المدعومين من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية.

ولذلك تم تطبيق “ساند” على جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وهذا دون سن 59 عاماََ، وهما الخاضعون لفرع المعاشات التقاعدية الخاصة بالمواطنين، بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.