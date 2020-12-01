نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكني والمرحلة الثانية من التصاميم الهندسية لراغبي البناء الذاتي لملاك أراض سكنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج سكني من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاق المرحلة الثانية من خدمة التصاميم الهندسية، حيث تعد هذه الخدمة من أهم الخدمات التي يقدمها برنامج سكني من خلال الموقع لكافة الأشخاص المستفيدين، وذلك بالشراكة مع عدد من مكاتب التصميم الهندسي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية، وتمكينهم من الحصول على وحداتهم السكنية بكل يسر وسهولة، وأوضح برنامج سكني أن خدمة التصاميم الهندسية النموذجية وإصدار رخص البناء الإلكترونية يتيحها البرنامج للمواطنين الذين يمتلكون أراضي سكنية ويرغبون في بنائها ضمن مجموعة من التصاميم التي يقدمها نخبة من دور التصميم المعياري والمصممين المستقلين ضمن تصاميم نموذجية مبتكرة تراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة وتتواءم مع البيئة المحلية.

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج يتميز تصاميم مميزة ذات جودة عالية وأسعار منافسة تتناسب مع قدرات الأسر السعودية واحتياجاتها بناء أراضيهم بالشراكة مع القطاع الخاص، ممثلاً بشركات التصميم المعماري من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال لتوفير التصاميم المميزة لمستفيدي برنامج “سكني” أو غيرهم بهدف التقليل من التكاليف المالية للبناء وكذلك اختصار الوقت والجهد وتحسين النمط العمراني للمساكن، ويمكن الإطلاع على مجموعة من التصاميم المتنوعة التي تلائم مختلف الأذواق من خلال موقع وتطبيق “سكني” عبر الرابط الإلكتروني ضمن إجراءات سهلة وميسرة، إضافة إلى توافرها في مركز سكني الشامل في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية الرياض وجدة والخبر.

يهدف برنامج سكني إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث وصلت نسبة التملك في البرنامج بنسبة 70%، حيث أعلن عن تجاوز مستهدفات العام الجاري 2020 بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة سعودية خلال 10 أشهر، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر من امتلاك مسكنها الأول، من خلال تقديم مجموعة من الخيارات المتنوعة التي تلبي تطلعاتهم وتتناسب مع قدراته وتشمل شراء الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي والأراضي السكنية ضمن المخططات التي يطلقها “سكني”، ويلجأ المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية إلى البرنامج نظراً لاحتوائه عدداً من الخدمات الإلكترونية السعودية.