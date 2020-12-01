نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي مباشر يصل 30 ألف بدون تحويل راتب وبدون كفيل للسعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي مباشر بدون تحويل الراتب الشهري للعميل وبدون كفيل أيضاً مٌقدم من شركة تسهيل أكسترا، حيث تعتبر شركة تسهيل من أفضل الشركات التمويلية في المملكة العربية السعودية وتٌقدم العديد من التمويلات التي تختلف عن ما يقدمه أي شركة تمويلية أخري في المملكة، وتتميز قروض الشركة بعدة مزايا أهمها أنها متوافقة مع ضوابط الدين الإسلامي، فقد يعتبر ذلك التمويل أسرع تمويل شخصي في المملكة العربية السعودية والتي تقدمه كثير من الشركات السعودية، لذا فقد نقدم لكم تفاصيل التمويل. قرض شخصي مباشر من ميسر اكسترا بالمملكة العربية السعودية وأهم المزايا يتميز التمويل الشخص بأنه تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل.

يحصل المتقدم من اجل الحصول علي التمويل علي ضعف الراتب الشهري من خلال برنامج تسهيل.

يعتبر التمويل أسرع تمويل شخصي بالسعودية، حيث يتم الموافقة فورياً بدون تحويل راتب وبدون كفيل، ويتم التقديم عبر الإنترنت من خلال الأون لاين.

يقدم برنامج تسهيل فترة سداد تصل الي 36 شهراً.

يصل المبلغ التمويلي من شركة تسهيل الي 30 ألف ريال سعودي.

يمتاز التمويل الشخصي لشركة تسهيل بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

يُقدم التمويل الشخصي لجميع السعوديين والمقيمين. شروط الحصول علي قرض شخصي مباشر ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرون عاماً ولا يزيد عن خمسة وعشرون لكي يتم قبول الطلب. ألا يقل الراتب الشهري الخاص بمقدم الطلب عن خمس ألاف ريال سعودي. ألا يزيد عمر العميل المتقاعد عن 70 عاماً من أجل الحصول علي التمويل. ألا يقل الراتب الشهري عن اثني عشر ألف ريال سعودي إذا كان المتقدم عامل في إحدي القطاعين العام والخاص. ألا يقل العمر عن 25 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً إذا كان المتقدم عامل بالقطاع العام أو الخاص. ألا تقل خدمة العمل عن ثلاثة أشهر إذا كان المتقدم عاملاً في القطاع العام أو الحكومي، ولا تقل عن عاماً إذا كان عاملاً بالقطاع العسكري. لا يقل عمر العميل العامل بالقطاع العسكري عن 25 عاماً ولا يزيد عن 50 عاماً ولا يقل الراتب الشهري عن 10000 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرض شخصي مباشر يصل 30 ألف بدون تحويل راتب وبدون كفيل للسعودي والمقيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.