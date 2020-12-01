نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ريلمي realme x3 super zoom الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه ريلمي عن إطلاقها لهاتف ريلمي realme x3 super zoom الجديد علي مواقع التواصل الاجتماعي ليكون احدث هاتف ريلمي ليثير المنافسة بين الهواتف الأخري، حيث عملت شركه ريلمي علي الاهتمام بالتصميم والاهتمام بالكاميرا لزويدا كاميرا خاصه بالزوم وتدعيم الهاتف بمعالج قوي وشاشه تدعم المميزات وذلك لتحسين أداء الهاتف عند الاستخدام، كما أعلنت أيضا شركه ريلمي عن مواصفات الهاتف التي سوف نشرحها لكم من خلال هذه المقالة.

مواصفات ريلمي realme x3 super zoom

أعلنت شركه ريلمي عن هاتف ريلمي realme x3 super zoom والتي أعلنت عن مواصفات الهاتف والتي سوف نلخصها لكم كالاتي:

أبعاد الهاتف 163.8×75.8×8.9 ملي.

وزن الهاتف 202 جرام.

الهاتف يدعم شبكات اتصال حتي الجيل الرابع.

الهاتف مصنوع من خامه الزجاج.

الهاتف يدعم شاشه من نوع ips lcd كما في ريلمي realme 7i وتأتي بمساحه 6.6 انش بدقه 2400×1080 بجوده fhd وتدعم كثافه بكسلات 399 بكسل كما تدعم أبعاد عرض بنسبه 20:9 وتدعم طبقه حماية من نوع corning gorilla glass جيل خامس وتحتل نسبه 90.5%من واجه الهاتف الأمامية.

الهاتف يدعم مساحه تخزين تصل إلي 256 جيجا بايت و12 جيجا ذاكره عشوائية.

الهاتف يدعم مكان لكارت ميموري لزيادة مساحه التخزين.

الهاتف يدعم معالج من نوع كولاكم snapdragon 855 plus بتكنولوجيا 7 نانو كما في ريلمي realme c17 ولكن هذا المعالج يتمتع بتقنيه اعلي كما يدعم معالج رسومي اخر من نوع adreno 640 كما يدعم أيضا تبريد سائل للحفاظ علي درجه الحرارة أثناء استخدام الهاتف لفتره طويله.

الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم اربع كاميرات بارزين عن ظهر الهاتف تتميز الأولي بدقه 64 ميجا والثانية بدقه 8 ميجا بكسل وهي المسئولة عن التكبير والثالثة بدقه 8 ميجا بكسل والخاصة بالتصوير الواسع والرابعة بدقه 2 ميجا بكسل مع دعمها فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية للهاتف مزدوجتين الأولي بدقه 32 ميجا بكسل والثانية بدقه 8 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي لعزل الصوت عن الضوضاء كما في ريلمي realme 7 pro.

الهاتف يدعم بصمه اصبع مدمج بزر البور ويدعم أيضا بصمه الوجه.

الهاتف يدعم بطاريه بسعة 4200 أمبير مع شاحن بقوه 30 وآت..

ألوان الهاتف اللون الأزرق واللون الأبيض.

عيوب ريلمي realme x3 super zoom

يوجد بعض العيوب البسيطة في هاتف ريلمي realme x3 super zoom ومن أهمها:

الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي.

الهاتف غير مقاوم للماء والغبار.

السماعات الخارجية لا تأتى استريو.

لا يدعم منفذ لسماعات الأذن الخارجية.

ضعف أداء الكاميرا الخلفية في التصوير الليلي.

سعر ريلمي realme x3 super zoom

أعلنت شركه ريلمي عن هاتف ريلمي realme x3 super zoom والتي أعلنت عن سعره للنسخه 256 جيجا مع 12 جيجا رام وهي 1890 ريال سعودي ما يعادل بالمصري 8500 جنيه مصري.