نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفعيل بطاقة مدى بنك البلاد ومميزات بطاقة مدى البلاد للشراء عبر الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تفعيل بطاقة مدى بنك البلاد بعد فتح حساب مصرفي لدى بنك البلاد واستلام البطاقة، حيث يمكنك طلب بطاقة مدى عبر خدمة مباشر الأفراد بنك البلاد بعد فتح الحساب، أو يمكنك طلب إصدار بطاقة مدى بنك البلاد عبر جهاز الخدمة الذاتية، وبعد استلام البطاقة يمكنك تفعيل البطاقة عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك أو من خلال خدمة البلاد نت، وفي موضوعنا اليوم سوف نستعرض معكم مميزات بطاقة مدى البلاد للشراء عبر الإنترنت، وطريقة طلب إصدار فيزا مدى البلاد من خلال جهاز الخدمة الذاتية، وكيفية التسجيل في خدمة البلاد نت للاستفادة من الخدمات الإضافية التي يوفرها بنك البلاد من خلال البلاد نت، بالاضافة إلى طريقة تفعيل بطاقة مدى بنك البلاد.

طريقة تفعيل بطاقة مدى بنك البلاد

يستطيع عميل بنك البلاد تفعيل بطاقة مدى للشراء عبر الإنترنت من خلال طريقتين، حيث يمكنك تنشيط البطاقة عبر جهاز الصراف الآلي من خلال إدخال البطاقة وتغيير الرقم السري واتباع التعليمات حتى يتم تفعيل البطاقة، كما يمكنك تفعيل البطاقة من خلال خدمة البلاد نت، فإذا قمت بفتح حساب في بنك البلاد فسوف تستلم رسالة على جوالك تحتوي على رابط التسجيل في خدمة البلاد نت، قم بإدخال رقم الهوية ورقم الهاتف ليقوم البنك بإرسال كود التفعيل على هاتفك، ما عليك الآن إلا إدخال كود التفعيل لتنشيط حسابك على خدمة البلاد نت، ثم قم باختيار اسم المستخدم وكلمة السر لاستخدامهما في تسجيل الدخول إلى الخدمة.

تفعيل بطاقة مدى البلاد عبر خدمة البلاد نت

بعد تسجيل الدخول إلى خدمة البلاد نت تستطيع بكل سهولة تفعيل بطاقة مدى البلاد عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى خدمة البلاد نت وسجل الدخول إلى حسابك الشخصي، ومن الصفحة الرئيسية قم بالضغط على القائمة الرئيسية. قم بالضغط بعد ذلك على البطاقات المصرفية، ثم قم بالضغط على تفعيل البطاقة وابدأ في تعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة. بعد الانتهاء من تعبئة البيانات قم بالضغط على تأكيد لتفعيل البطاقة، وسوف يقوم البنك بإرسال كود التفعيل الخاص بك على جوالك. قم بإدخال كود التفعيل في الصندوق الخاص به لتأكيد شخصيتك، وبعد ذلك سوف تستلم رسالة تفيدك أن بطاقتك قد تم تفعيلها بنجاح، وهذه هي أفضل وسيلة لتفعيل بطاقة مدى بنك البلاد.

مميزات بطاقة مدى البلاد للشراء عبر الإنترنت

تتنوع بطاقات مدى المقدمة من بنك البلاد لتناسب احتياجات والتزامات كافة العملاء، حيث يوفر البنك بطاقة مدى كلاسيك وبطاقة مدى الذهبية وكذلك بطاقة مدى البلاتينية بالاضافة إلى فيزا مدى انفينيت، ويقدم بنك البلاد عبر بطاقات مدى العديد من المميزات والمواصفات التي تجعلها من أفضل بطاقات التسوق عبر الإنترنت وسداد الفواتير الحكومية، حيث تتوافق بطاقة مدى مع أكثر من 27 مليون شركة حول العالم، ويمكنك الحصول على عروض وخصومات مستمرة من خلال التسوق باستخدام بطاقات مدى البلاد، والتي تقدم في نفس الوقت أسعار تنافسية لصرف العملات الأجنبية بالاضافة إلى نقاط برنامج مكافآت البلاد.

خطوات اصدار بطاقة فيزا مدى البلاد

يمكنك طلب إصدار بطاقة مدى البلاد عبر أجهزة الخدمة الذاتية التابعة للبنك، ومن ثم تنفيذ طريقة تفعيل بطاقة مدى بنك البلاد السابق ذكرها، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية: