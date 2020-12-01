نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون فوائد يصل الي 60.000 ريال سعودي بأطول فترة سداد في المقال التالي
عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية الاجتماعية السعودي المعروف ببنك التسليف والادخار الكثير من الخدمات التمويلية التي قد تهم المواطنين بالمملكة، حبص يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل شخصي يصل الي 60.000 ريال سعودي وبدون فوائد نهائياً وأفضل فترة سداد تصل الي 60 شهراً من بعد الحصول علية، حيث يعد بنك التنمية الاجتماعية من افضل البنوك المتواجدة داخل أراضي المملكة والتي يرغب الكثير من المواطنين الحصول علي تمويل شخصي من خلاله، حيث يعتبر بنك التنمية الاجتماعية المعروف ببنك التسليف والادخار من أكثر البنوك داخل المملكة التي تقدم كامل المساعدات دائما الي المواطنين، وذلك علي شكل قروض، حيث يقدم البنك العديد من التسهيلات في تقديم خدمات تمويلاتة، ويتميز تمويلات أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فهو يمتلك الكثير من المميزات في تقديم خدماتة، ولذا سوف نتعرف معكم من خلال موضوعنا هذا كيفية الحصول علي تمويل شخصي من بنك التنمية الاجتماعية يصل الي 60.000 ريال سعودي بدون فوائد وأفضل فترة سداد.
الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل ببنك التنمية الاجتماعية
يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل الأسرة يصل الي 60.000 ريال سعودي بدون فوائد، حيث ما دائماً يسعي بنك التنمية الاجتماعية والمعروف ببنك التسليف والادخار، ان يقدم كامل الخدمات التمويلية للمواطنين من أجل مساعدتهم في عمل مشروع خاص بهم، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل الأسرة وبدون فوائد وبفترة سداد تصل الي 60 شهراً من بعد الحصول علي التمويل، فيمكن بجميع المواطنين الحصول علي التمويل من بنك التنمية الاجتماعية المعروف ببنك التسليف والادخار، وذلك بعد أن تتوفر لديهم جميع الشروط والأحكام اللازمة.
- يجب حضور الإتيان بصورة الهوية الشخصية.
- يجب حضور الإتيان بصورة السجل التجاري
- يجب إحضار المتقدم للتمويل بأصل صورة الابيان ويجب أن يكون معتمد ومخازن من البنك.
- يجب إحضار الإتيان بأصل نموذج 104 الكترونياً، والمستخرج من حساب المواطن، ويجب أن يكون مستوفي بجميع التوقيعات، كما أنه لا بد أن يكون معتمد ومخازن من جهة العمل، ولا يمكن أن يصل فترة الاعتماد عن 60 يوما.
- يجب أن يكون الإتيان رواتب قبل نموذج 104 إلكترونيا ومستخرج من خلال حساب المواطن.
- يجب أن يأتي الشخص المتقدم للحصول علي التمويل بأصل بيانات من وزارة الداخلية، ولا يمكن ان يكون ساري المفعول.
- يجب أن يأتي الأبناء الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما حتي 24 عاما بأصل البيانات من وزارة الداخلية.
- يجب أن يأتي الأبناء الفتيات بأصل بياناتهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 من وزارة الداخلية ولا يمكن أن تكون سارية المفعول.
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