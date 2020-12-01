نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم الزيارة العائلية بالسعودية | رابط تمديد واستخراج تأشيرة زيارة عائلية بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم الزيارة العائلية بالسعودية, قامت الحكومة داخل المملكة العربية السعودية بتحديد قيمة الزيارة العائلية للأشخاص المقيمين داخل المملكة، وذلك في الفترات الماضية وذلك لتحقيق أكبر استفادة من مصدر الدخل وذلك لزيادة نسبة الدفقات المالية للمملكة, حيث يوجد الكثير من الجنسيات المختلفة داخل المملكة والتي تعمل في جهات عمل مختلفة, وأغلب هذه الجنسيات تقوم بتوجيه دعوات إلي أسرهم الخاصة من أجل إجراء زيارة شخصية لهم أو من أجل القيام بمناسك الحج والعمرة, لذلك تحاول الحكومة السعودية استغلال هذا المصدر المهم للإيرادات الخاصة بهم، وقامت برفع رسوم الزيارة العائلية للسعودية, وسوف نبرز لكم رسوم الزيارة العائلية بالسعودية, وخطوات تمديد الزيارة العائلية للسعودية.

رسوم الزيارة العائلية بالسعودية

قامت الحكومة داخل المملكة العربية السعودية بتحديد قيمة رسوم الزيارات العائلية بالسعودية في الفترات السابقة, وتعتمد الرسوم علي مدة الزيارة التي تقوم بها العائلة لزويهم, وإليكم الرسوم بناءً علي مدة الزيارة:

عند استخراج تأشيرات دخول وخروج للعائلة لمدة شهرين فقط يتم دفع 300 ريال.

إذا رغب الشخص بعمل تأشيرة دخول وخروج لمدة ثلاث اشهر يقوم بدفع 500 ريال, وإذا رغب في تمديد هذه التأشيرة يتم دفع مائتان ريال عن كل شهر زيادة.

إذا قام الشخص باستخراج تأشيرة دخول وخروج للعائلة لمدة ستة أشهر يتم دفع 600 ريال.

إذا رغب الشخص باستخراج تأشيرة لكي تؤدي عائلته مناسك العبادة من حج وعمره فسوف يقوم بدفع 300 ريال سعودي.

عند استخراج تأشيرات زيارة المملكة العربية السعودية لشخص هناك يتم دفع ثمن التأشيرة وهي 200 ريال.

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية

حتي يتم الاستعلام عن رسوم المرافقين أو تمديد أو استخراج زيارة عائلية يتم القيام بهذه الخطوات: