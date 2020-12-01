أسرع تمويل إسلامي بالتقسيط حتى 5 سنوات ومبالغ مالية تصل إلى 250 ألف ريال من شركة معالم للتمويل

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عمر شويل - جدة أسرع تمويل إسلامي بالتقسيط حتى 5 سنوات من أهم الحلول التمويلية السريعة التي تقدمها شركة معالم للتمويل لتلبية الاحتياجات المالية المختلفة للعملاء داخل المملكة العربية السعودية وذلك بتسهيلات عديدة وخيارات للسداد ميسرة،كما توفر الشركة للعملاء فرصة الحصول على المنتجات التمويلية المتاحة لديها من خلال خطوات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة لتنفيذ طلب الحصول على التمويل،وتعتبر شركة معالم للتمويل واحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال التمويل في المملكة حيث تقدم الشركة منتجات تمويلية مميزة ومتنوعة تناسب الاحتياجات المالية للأفراد والمنشآت وذلك باستخدام أحدث النظم والأساليب المتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

أسرع تمويل إسلامي من شركة معالم للتمويل

تقدم شركة معالم للتمويل تمويل إسلامي للأفراد بالتقسيط حتى 5 سنوات ومبالغ مالية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي،كما توفر الشركة للعملاء فرصة الحصول على التمويل الشخصي من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء بالإضافة إلى سرعة في تنفيذ طلب الحصول على التمويل وذلك بعد توافر جميع الشروط التي وضعتها الشركة وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال طلب التمويل الشخصي،وسوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفنى على أهم الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند حصوله على التمويل الإسلامي المتاح لدي شركة معالم للتمويل.

يتميز التمويل الشخصي المقدم من شركة معالم للتمويل أنه تمويل مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. تقدم الشركة التمويل الشخصي بمبالغ مالية تبدأ من 15 ألف ريال سعودي وتصل إلى 250 ألف ريال سعودي. تتيح الشركة للعملاء الحصول على التمويل الشخصي بفترات سداد مرنة وأقساط ميسرة حتى 5 سنوات. إجراءات سريعة في تنفيذ طلب الحصول على المنتج وسرعة في إعطاء الموافقة على التمويل خلال 24 ساعة. تقدم الشركة تمويل إسلامي للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين أيضاً والعاملين في القطاع الحكومي أو الشركات المعتمدة لدي شركة معالم للتمويل.

شروط الاستفادة من تمويل شركة معالم للتمويل

يشترط للحصول على تمويل شركة معالم للتمويل ان يكون المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي أو شركة مساهمة. عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة وذلك عند انتهاء التمويل. إذا كان المتقدم من المتقاعدين فيجب ألا يزيد عمره عن 65 سنة. صافي الراتب الشهري يجب ألا يقل عن 4000 ريال سعودي وذلك إذا كان المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي. يشترط ألا تقل مدة الخدمة في العمل عن 3 أشهر وذلك إذا كان المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي. يجب أن يخلو السجل الائتماني للمتقدم من التعثرات في سمة.

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من شركة معالم للتمويل

يمكن للعملاء الاطلاع على المزيد من المنتجات التمويلية المتاحة لدي شركة معالم للتمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة معالم، وسوف نوضح في هذا المقال من خلال موقع ثقفنى على الوثائق والمستندات المطلوبة لاستكمال طلب التمويل الشخصي المقدم من شركة معالم للتمويل.