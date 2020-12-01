الاستعلام عن أسماء المعفيين من قروض بنك التسليف 1441|شروط اعفاء قرض بنك التسليف1442

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عمر شويل - جدة قام بنك التنمية الاجتماعية بالإعلان عن أسماء المعفيين من القروض من بنك التسليف، بعد أن تمت الموافقة من قبل خادم الحرمين “الملك سلمان” على طلبات الإعفاء لعدد من الفئات التي قد تضررت من الإجراءات الاحترازية المطابقة من أجل مكافحة فيرس كورونا المستجد، الذي انتشر في كافة أنحاء العالم، وطبقاً للقرار الملكي فيتمكن الراغبين بالحصول على الإعفاء القيام بطلب إعفاء لقروض بنك التسليف.
الاستعلام عن أسماء المعفيين من قروض بنك التسليف
على حسب قرار الديوان الملكي الذي يعمل على معافاة عدد من المواطنين من تسديد قروض بنك التنمية الاجتماعية قام البنك بطرخ تقديم طلب إعفاء من قرض التسليف، والقيان برفع الأوراق الثبوتية التي تثبت مدى تأثرهم من الاجراءات الوقائية لمواجهة فيرس كورونا المستحدث:-
- صورة للهوية الوطنية.
- مستند موضح به ظروف المعيشة لصاحب طلب الإعفاء.
- صورة لكارت العائلة.
- ما يثبت الحالة الصحية للمتقدم.
- القيام بالتوقيع من خلال رقم على كافة المستندات المقدمة.
- والقروض المقدمة من بنك التسليف تهدف المساعدة المالية في إقامة مشاريع صغيرة والقيام بتقديم الدعم عن طريق قرض ميسر بالتسديد
اسماء المعفيين من بنك التسليف
يبحثون الكثيرون عن اسماء المعفيين من بنك التسليف وما هي طرق معرفة اسماء المعفيين و يمكنك ايضا معرفة من خلال:-
- الدخول الي بنك التنمية الاجتماعية.
- ويتم الدخول إلي نافذة الحساب الشخصي.
- ثم قم بالتسجيل عن طريقه الدخول علي بنك الستليف.
- واضافه بيانات حساب ابشر.
وفي حالة قبول طلب الاعفاء بعد التقديم سوف يتم ارسال رسالة نصية علي رقم الجوال المسجل بالنموذج المقدم من قبل.
قروض بنك التسليف
- قام بنك التسليف بتأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة أشعر في إعلان من خلال الحساب الرسمي لهم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بدأً من شهر أبريل 2020، ولكي يستفيد المتقدم من الإعفاء من القروض يجب أن يتقدم إلكترونياً، وسوف يتم دراسى الطلب عن طريق لجنة متخصصة، فيجب أن ينطبق عليه كافة المعايير والضوابط التي قام البنك بوضعها.
- من المشترط من قبل بنك التسليف من أجل الحصول على قرض من خلال بنك التنمية الاجتماعية أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية، وعلى أن يكون لديه عمل منتظم من أجل سداد الأقساط ويجب أن لا يقل دخله الشهري عن 10000 ألاف ريال سعودي بالشهر لكي يضمن سداد أقساط القرض، وأكد البنك البدء في استلام طلبات الإعفاء من قروض بنك التسليف ويتم مراجعة الطلبات والقيام بتحديد المسحقين للإعفاء، عن طريق الاعتبارات التي تضم الظروف المالية والاقتصادية وكذلك الصحية.
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