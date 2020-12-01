الاستعلام عن أسماء المعفيين من قروض بنك التسليف 1441|شروط اعفاء قرض بنك التسليف1442

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عمر شويل - جدة قام بنك التنمية الاجتماعية بالإعلان عن أسماء المعفيين من القروض من بنك التسليف، بعد أن تمت الموافقة من قبل خادم الحرمين “الملك سلمان” على طلبات الإعفاء لعدد من الفئات التي قد تضررت من الإجراءات الاحترازية المطابقة من أجل مكافحة فيرس كورونا المستجد، الذي انتشر في كافة أنحاء العالم، وطبقاً للقرار الملكي فيتمكن الراغبين بالحصول على الإعفاء القيام بطلب إعفاء لقروض بنك التسليف.

الاستعلام عن أسماء المعفيين من قروض بنك التسليف

على حسب قرار الديوان الملكي الذي يعمل على معافاة عدد من المواطنين من تسديد قروض بنك التنمية الاجتماعية قام البنك بطرخ تقديم طلب إعفاء من قرض التسليف، والقيان برفع الأوراق الثبوتية التي تثبت مدى تأثرهم من الاجراءات الوقائية لمواجهة فيرس كورونا المستحدث:-

صورة للهوية الوطنية.

مستند موضح به ظروف المعيشة لصاحب طلب الإعفاء.

صورة لكارت العائلة.

ما يثبت الحالة الصحية للمتقدم.

القيام بالتوقيع من خلال رقم على كافة المستندات المقدمة.

والقروض المقدمة من بنك التسليف تهدف المساعدة المالية في إقامة مشاريع صغيرة والقيام بتقديم الدعم عن طريق قرض ميسر بالتسديد

اسماء المعفيين من بنك التسليف

يبحثون الكثيرون عن اسماء المعفيين من بنك التسليف وما هي طرق معرفة اسماء المعفيين و يمكنك ايضا معرفة من خلال:-

الدخول الي بنك التنمية الاجتماعية.

ويتم الدخول إلي نافذة الحساب الشخصي.

ثم قم بالتسجيل عن طريقه الدخول علي بنك الستليف.

واضافه بيانات حساب ابشر.

وفي حالة قبول طلب الاعفاء بعد التقديم سوف يتم ارسال رسالة نصية علي رقم الجوال المسجل بالنموذج المقدم من قبل.

قروض بنك التسليف