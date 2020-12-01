نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف الراجحي يقدم قروض بدون فوائد وتسهيلات فى السداد تعرف على شروط الحصول عليه الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الراجحي من أقدم البنوك السعودية وأكبرها على الأطلاق، فيرجع تاريخ المصرف لعام 1957، فقد بلغ رأس مال المصرف 25 مليون ريال سعودي، وتميز المصرف باتباعه الأحكام والقوانين للشريعة الاسلامية، وقد أعلن المصرف مؤخراً تقديمه للقروض المالية للمواطنين والمقيمين وذلك بدون فوائد وتسهيلات فى السداد.

الراجحي يقدم قروض بدون فوائد

يقدم مصرف الراجحي للسعوديين قروض مؤقته تهدف لمساعدة المواطنين فى سداد احتاجتهم الضرورية ومساعدتهم فى تغطية نفقاتهم غير المتوقعة، والتي قد تتمثل فى دفع المصاريف الدراسية وغيرها من المصاريف الأخرى البسيطة، تلك القروض التي يقدمها البنك بدون فوائد، كما يقدم مصرف الراجحي تلك التمويلات للمواطنين بدون الحاجة لتحوي الراتب الشهرى لهم، كما أن التقديم للحصول على القرض سهل وبسيط، وذلك من خلال زيارة أي فرع من فروع المصرف.

فوائد قروض مصرف الراجحي بدون فوائد

يقدم المصرف فرصة لسداد قيمة القرض خلال 60 شهراً. يقدم المصرف الحد الأقصي للتمويل بقيمة 500 ألف ريال سعودي. شروط الحصول على قرض بدون فوائد من مصرف الراجحي أن يكون المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية. يجب أن يكون المتقدم للحصول على القرض موظفاً فى بنك تجاري. أن يكون المتقدم للحصول على القرض مقيم داخل المملكة العربية السعودية. يجب إلا يقل الراتب الشهري للمتقدم للحصول على القرض عن 20 ألف ريال سعودي. إلا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض عن 25 عام، وإلا يزيد عن 50 عام.

رسوم ومصاريف الحصول على قرض بدون فوائد من مصرف الراجحي

500 ريال رسوم إدارية.

70 ريال رسوم التحويل فى تداول.

60 ريال ريوم الشراء التجاري.

8.72% النسبة المئوية.

هل يمكن الحصول على القرض إذا تم إدراجك على القائمة السوداء؟

من الممكن أن يوافق مصرف الراجحي على التمويل وذلك فى حال إثباتك إنك تدير تمويلك الشخصي، ولم تتعرف لتراكم الديون، ويجب أن تتخطى خطر تراكم المديونات عليك من خلال تسديد الاقساط الشهرية للمصرف.

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض كل ما هو متعلق بقروض مصرف الراجحي السعودي بدون فوائد مالية للمواطنين السعوديين، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاصة بالقروض ومصرف الراجحي.