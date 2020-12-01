نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر بلايستيشن 5 جرير واهم مواصفات “PlayStation 5” وكيفية طلبه من مكتبة جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر بلايستيشن 5 جرير نستعرضه لقراء موقعنا، حيث أن أجهزة البلايستيشن من أهم أجهزة ألعاب الفيديو التي يتنافس جميع محبي هذه الألعاب في شرائها، ومع إصدار شركة سوني المنتجة لأجهزة البلاي ستيشن النسخة الجديدة “بلايستيشن 5” في السعودية تهافت الجميع على امتلاك نسخته، وإليك مواصفاته وسعره وكيفية طلبه من مكتبة جرير.

مواصفات بلايستيشن 5

سعر بلايستيشن 5 جرير

بعد أن أعلنت شركة سوني المنتجة لأجهزة البلايستيشن عن إصدار النسخة الجديدة “بلايستيشن 5” من سلسلة أجهزة ألعاب الفيديو الشهيرة، قام وكيل الشركة في السعودية بالإعلان عن توفير الجهاز للشراء داخل المملكة مع تحديد سعر بلاي ستيشن 5 في السعودية وتم عرضه في مكتبة جرير ومتاح للشراء أون لا ين.

سعر بلايستيشن 5 النسخة العادية الذي تم تحديده من قبل الشركة المنتجة هو 499 دولار وهو ما يعادل 1871 ريال سعودي وعند طلب الجهاز من مكتبة جرير سوف تحصل عليه بسعر 2299 ريال سعودي ويشمل السعر ضريبة القيمة المضافة مع ضمان 24 شهر من الوكيل الرسمي لشركة سوني بالسعودية.

سعر بلايستيشن 5 النسخة الرقمية في جرير بمبلغ 399 دولار وهو ما يعادل 1496 ريال سعودي.

كيفية طلب جهاز بلايستيشن 5 من مكتبة جرير

أتاحت مكتبة جرير إمكانية حجز جهاز بلايستيشن 5 بعد صدوره في الأسواق العالمية من خلال إتباع مجموعة من الخطوات البسيطة حتى يمكن حجز نسختك من الجهاز الآن: