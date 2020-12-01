نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة سعر بلاي ستيشن 5 في السعودية وأهم مواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة بلاي ستيشن 5 في السعودية وأهم مواصفات، يهتم العديد من الأشخاص حول معرفة موعد نزول بلاي ستيشن بلاي ستيشن 5 داخل المملكة السعودية 1442 حيث يحب العديد من الأشخاص محبي ألعاب الفيديو إلى الحصول على الأجهزة التي تتميز للمواصفات الحديثة والعالية التي تقوم بإطلاقها شركة سوني اليابانية، وتم تحديد بعض المنافذ لإمكانية الحصول عليه بشكل ناس في الأسواق العالمية ويمكن أن يتم حجزها عبر الإنترنت من خلال مكتبة جرير

ولكن بسبب بعض الأوضاع التي انتشرت في الفترة الأخيرة وتم تأجيل نزوله في هذه الفترة، حيث يعتبر من أفضل أنواع الأجهزة التي يتم تحميل الألعاب التفاعلية ويتوفر معه سماعات وجهاز تحكم عن بعد لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على سعر البلاي ستيشن 5 واهم مواصفاته.

سعر بلاي ستيشن 5

يبلغ سعره بلاي ستيشن 5 حوالي 500 دولار أمريكي ويحتوي على العديد من المميزات الهامة والجديدة لجميع الأشخاص الذين يحبون الألعاب التفاعلية والحصول على العديد من المواصفات الحديثة والمتطورة بشكل دائم، حيث يمكن الحصول عليه من خلال الحجز من مكتبة جرير عبر الانترنت بعد ان يتم نزول بشكل رسمي في جميع الأسواق العالمية خلال الأيام القادمة حيث يتم تسجيل الدخول الى صفحة عقد الجهاز في المكتبة ثم تقوم بتحديد ثلاث التسويق، ثم تقوم بالضغط على تفاصيل الجهاز وتقوم بإنهاء الشراء ثم تقوم بتسجيل الدخول الى حساب مكتبه جرير، ويتم اضافة البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر ثم تقوم بوضع بطاقة الدفع وسوف يصل إليك في أقرب وقت.

أهم مواصفات بلاي ستيشن 5

يتميز هذا الجهاز أنه يقوم بدعم معالج رسوميات بدقة كبيرة ويوجد في ذاكرة عشوائية تصل الى 32 جيجا ويقوم بدعم تقنية 5 أما بالنسبه للساعة التخزينية تصل إلى 20 تيرا بايت، بالاضافة إلى أنه يتوفر في 6 مخارج يو اس بي ويتميز بسرعة تحميل وتشغيل الالعاب في وقت سريع للغاية كما يدعم الصوت بشكل نقي.