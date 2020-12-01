مواعيد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1442

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عمر شويل - جدة مواعيد اختبارات اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1442 قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بتوضيح أنها مختصة فقط في إصدار رخصة المهنية للمعلمين والمعلمات موضحاً أنه لا يوجد لها أي علاقة في القرارات التي تتخذها الوزارة لمن لم ينجح الاختبار من عدمه، وأكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه يوجد أكثر من 50 ألف معلم ومعلمة قد نجح في اختبار الكفايات في عام 1435.

اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

الجميع سوف يقوم بدفع 100 ريال حتى يتمكنوا من الحصول بشكل رسمي على هذه الرخصة المهنية وبالتالي ينبغي على باقي المعلمين الذين لم يتعدى هذه الاختبارات دخول باقي الاختبارات لمدة الأربع سنوات القادمة، وهذا ما أوضح والمشرف العام على الإدارة المختصة للرخص المهنية محمد الدريس.

مواعيد اختبارات الرخصة المهنية

حيث أوضح المشرف العام على الإدارة للرخص المهنية أن عندما يحصل المعلم أو المعلمة على الرخصة المهنية يكون له علاقة قوية بالعلاوات السنوية، ولكن الهيئة ليست مسؤولة عن هذا القرار التابع من قبل وزارة التعليم بالمملكة السعودية

وأوضح أن جميع مواعيد اختبارات الرخصة المهنية لجميع المعلمين والمعلمات سوف تبدأ من 6 ديسمبر وذلك لمن قام بأداء اختبار الكفايات سابق، وتظل من الفترة 15 الى 28 ديسمبر لا امكانية التسجيل لجميع المعلمين، وأكد أن موعد الاختبارات التخصصي تم تحديده في يوم 23 من يناير العام القادم.

بينما أوضح أن موعد الاختبار التنموي لهذا العام سوف يبدأ 20 مارس من العام الجديد وبالتالي سوف يتم الإعلان عن النتائج في يوم 30 مايو، وقد أكد أن جميع المشرفين التربويين والمرشدين سوف يحتاجون إلى هذه الرخصة المهنية أما الاداريين لا يوجد لهم علاقة، وجميع هذه الاختبارات تكون تابعة لوزارة التعليم بالمملكة السعودية.