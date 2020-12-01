نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق دليل الهاتف السعودي وخاصية البحث عن الرقم بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدليل هو خدمة عامة يتم تقديمها لعامة الشعب والتي من خلالها يمكن لهم التعرف على أرقام هواتف أغلب الأماكن الهامة في البلد، كالمصالح الحكومية والمستشفيات والمدارس وما إلى ذلك، وفي هذا المقال سنتعرف على تطبيق دليل الهاتف السعودي ومميزاته طريقة استخدامه.

ما هو تطبيق دليل الهاتف السعودي

أحيانًا تكون بحاجة للاتصال بأحد الأماكن بالبلد ولكنك لا تستطيع الوصول إلى رقم الهاتف الخاص بهذا المكان، ولذلك فإن لدليل الهاتف دور هام جدًا في تلك النقطة.

نظرًا لأن الحكومة السعودية أصبحت تهتم بالتكنولوجيا وتسعى مؤخرًا للاعتماد عليها في كل ما يخص تقديم الخدمات اللمواطنين، فقد اطلقت الحكومة تطبيق دليل الهاتف السعودي من أجل مساعدة المواطنين على الحصول على الأرقام التي يرغبون في الاتصال بها.

ويمكنك من خلال هذا التطبيق البحث عن الرقم الذي تريد الاتصال به بطريقة سهلة حيث يتوفر به أرقام أغلب أو كل الأماكن بالمملكة، ولذلك فإنه قد نال إعجاب كل من قام باستخدامه.

بالإضافة إلى أنه يتم تحديثه باستمرار وفي حالة أن مكانٍ ما قد قام بتغيير رقم الهاتف الخاص به فيتم تعديله على التطبيق حتى تستطيع التواصل مع ذلك المكان مرة أخرى.

يوفر هذا التطبيق حوالي 250 ألف رقم هاتف أو أكثر وكذلك عناوين لأماكن مختلفة داخل المملكة من أجل تسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

كيفية استخدام تطبيق دليل الهاتف السعودي

بعد أن وضحنا الفائدة من تطبيق دليل الهاتف السعودي وأهميته، سنوضح فيما يلي طريقة استخدام التطبيق بالخطوات: