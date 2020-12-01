نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم ومواعيد الحصول على رخصة المعلمين (الدريس) في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم ومواعيد الحصول على رخصة المعلمين، أكد السيد الدكتور “محمد دريس” المشرف العام على الصدارة العامة للرخص المهنية الخاصة بالمعلمين فى تصريح له، أن حصول المعلمين والمعلمات على الرخص المهنية الخاصة بهم سيكون مرتبطًا بحصولهم على العلاوة، وأعلن “الدريس” في تصريح له بأن اختبارات الكفايات بعد ١٤٣٥ هجرية، حصل عليها عدد يبلغ ٥٠ ألف معلم، وأن هؤلاء المعلمين عليهم دفع رسوم مبلغ وقدره ١٠٠ ألف ريال سعودى لا غير، للحصول على الرخصة المهنية الخاصة بهم، أما باقي المعلمين والمعلمات فعليهم الدخول فى الاختبارات من أجل الحصول على الرخصة المهنية الخاصة بهم.

مدة سنوات الرخصة

وضح الدكتور “محمد دريس” أن من يحصل على الرخصة من المعلمين والمعلمات بعد اجتيازه للاختبارات، ستبقى معه الرخصة مستمرة لمدة خمس سنوات، ويجوز له بعد ذلك تجديدها.

ضوابط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين

الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات لا يقتصر فى التقدم للحصول عليها المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم، بل يجوز ويستطيع الخريج التقدم الحصول على الرخصة المهنية، وجدير بالذكر أنه تم وضع آلية وطريقة للتقدم للاختبارات، واستخراج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، حيث سوف يتم ذلك الكترونيا بعد الإعلان عن الرابط الخاص للموقع الإلكتروني الخاص بالتسجبل في الاختبارات الخاصة باستخراج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بدءًا من يوم ٦ ديسمبر ٢٠٢٠، وجدير بالذكر أن المطالبين من المعلمين والمعلمات باستخراج الرخصة المهنية، هو المعلم وقائد المدرسة، والمرشد الطلابي، والمشرف التربوي، وتعتبر الرخصة سارية من وقت الدخول على الموقع الإلكتروني، والضغط على زر إصدار الرخصة، كما أن للمعلمين والمعلمات أمامهم فرصة للنجاح لاجتياز الاختبارات الخاصة باستخراج الرخصة المهنية آخرها أربعة سنوات، والمعلمين والمعلمات الذين لم يتمكنوا من اجتياز الاختبارات هذا العام أمامهم فرصة أخرى للتقدم فى الاختبارات فى العام المقبل، وأن المطالبة بالرخصة هى عملية مهمة وضرورية من أجل تقويم التعليم، وهو أصبح أمر عالميًا وليس أمرًا محليًا

مواعيد اختبارات الرخصة

أعلن الدكتور “محمد إدريس” عن المواعيد الخاصة بإجراء الاختبارات الخاصة برخصة للمعلمين والمعلمات، تلك المواعيد كالتالي: