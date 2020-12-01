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عمر شويل - جدة حساب المواطن ينبه بشأن إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين، تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم المالي لبعض الأسر والأشخاص أصحاب الدخول الضعيفة والمعدومة من أجل مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية والمستلزمات الضرورية، وسداد فواتير الكهرباء وغيرها من الفواتير اللازمة للحياة، ويأتي هذا الدور الذي تقوم به حكومة المملكة من أجل توفير حياة كريمة لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك تنفيذًا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك أطال الله فى عمره.

حساب مواطن

برنامج حساب مواطن هو أحد البرامج التي تقوم بها حكومة المملكة العربية، تقدم من خلاله الدعم لبعض المواطنين والأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا من خلال وضع مبلغًا يوضع كل شهر فى الحساب الشخصى للمستفيد أو المستحق، والمستفيدين والمستحقين من حساب مواطن لهم قاعدة بيانات خاصة بهم تشمل جميع المستحقين والمستفيدين، ومن يرغب فى الحصول على دعم حساب مواطن عليه التقدم بطلب من أجل الحصول على الدعم، ويحب توافر الشروط اللازمة لذلك، وتعمل حكومة المملكة بين الحين والآخر على القيام بتحديث قاعدة البيانات للوقوف على أحقية جميع الأسماء لصرف الدعم وحاجاتهم إليه

أسباب إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين من حساب مواطن

تقدم بعض المستفيدين من حساب مواطن ببعض الشكاوي الخاصة بهم، والتي تتلخص في إيقاف صرف الدعم المستحق لهم، دون علمهم بأسباب ذلك، في حين أعلن برنامج حساب مواطن عبر الحساب الخاص به أنه تم إيقاف صرف الدعم لبعض المستفيدين من حساب مواطن لعدم قيام المستحقين والمستفيدين بعملية تصحيح وتحديث البيانات الخاصة بهم، وعدم قيامهم بتقديم أي اعتراضات خلال المدة المحددة لذلك، والبالغة ٩٠ يومًا، ومن ثم سيتم إيقاف الدعم عن جميع المستفيدين الذين لم يقوموا بتلك العملية.

مقدار الدعم الذي يقدمه حساب مواطن للمستفيدين

بلغ عدد المستفيدين من برنامج حساب مواطن وفقًا لضوابط الاستحقاق الخاصة بالدفعة ٣٦، حوالى ١٠.٦ مليون مستفيد، ويذكر أن مبلغ ١.٨مليار ريال سعودى هو مقدار الدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، ويبلغ إجمالي ما تم تقديمه من دعم للمستفيدين من برنامج حساب مواطن مبلغ أكثر من ٨٤ مليار ريال سعودي، من هذا المبلغ ٦٢٠ مليون قيمة التعويضات التي دفعت عن الدفعات السابقة لحساب مواطن.