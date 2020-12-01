نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلدية الحرث تكثف أعمال الرش ومكافحة نواقل الأمراض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كثفت فرق المكافحة الرش ببلدية محافظة الحرث أعمالها في رش ومكافحة نواقل الأمراض في عدد من أحياء المحافظة على فترات متعددة.

وأوضح رئيس البلدية فهد جابر سويدي أن جهود البلدية في محاربة الحشرات تتواصل على مدار الساعة وفق البرنامج المعد لذلك، مبيناً أن أعمال الرش تجري بصورة دورية على مختلف أحياء محافظة الحرث ومركز الخشل مع التركيز على مناطق تجمعات المياه.

وتأتي الإجراءات في إطار الخطة الشاملة للمكافحة المتكاملة بهدف الوصول إلى مستوى إصحاح بيئي يشمل الآفات المهددة للصحة العامة.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين للتفاعل مع البلدية والإبلاغ الفوري أو الاتصال في حالة وجود مخلفات من شأنها الإضرار بالصحة عبر رقم عمليات البلدية 940 أو الخدمات الإلكترونية الأخرى.