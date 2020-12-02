نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن تسجيل سلفة مالية من موقع سلفة حتي 5000 الآف ريال فقط وتحويل المبلغ فوراً في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض من منصة سلفة هي أحد أهم القروض التي تلقي قبولاً كبيراً بين الكثير من المواطنين داخل الملكة العربية السعودية، حيث أن تسجيل طلب سلفة شخصية من منصة سلفة من التسجيلات الهامة والسريعة التي تتم بسهولة لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية دون اشتراطات كبيرة للراغبين في التسجيل للحصول علي التمويل الذي يرغب به كل شخص، فيعد طلب سلفة من منصة سلفة أحد أهم مساعدات مؤسسة النقد العربي السعودي للمواطن السعودي الذي قد يحتاج في أي وقت من الأوقات إلى مساعدة مالية صغيرة يقضي بها حاجته الطارئة أو غير الطارئة، ويعد سحب مبلغ من منصة سلفة داعم كبير لجميع الأسر المتوسطة داخل المملكة وخاصة بعد صرف جميع المبالغ من منصة سلف بدون تحصيل أي فوائد علي أي مبلغ مالي، وتسجيل طلب سلفة شخصية من منصة سلفة يتم تسجيله خلال دقائق عبر المنصة الإلكترونية سلفة، كما يمكن الحصول علي تمويل سلفة دون تحويل مبلغ الراتب من جهة عمل العميل، بالإضافة إلى سرعة تحويل المبلغ المالي الذي يطلبه العميل علي الحساب البنكي الخاص به خلال دقائق أيضاً، واليكم رابط تسجيل طلب سلفة شخصية عبر منصة سلفة الإلكترونية بالمملكة.

تفاصيل تمويل سلفة للمواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية

يختص صرف التمويل النقدي من منصة سلفة الإلكترونية بعدة مميزات يهتم بها المواطن السعودي ويرغب في توافرها في أي تمويل يبحث عنه، ومن هذه المميزات:

المبالغ من منصة سلفة تم تحديد صرف مبالغها وفق الأحكام الإسلامية.

مبالغ التمويل بسيطة تبدأ من 1000 ريال وحتي 5000 ريال سعودي.

تمويل سلفة يتم تحويله بدون تحويل راتب العميل داخل المملكة.

يمكن طلب مبلغ سلفة أخر عند دفع نصف أول تمويل تم الحصول عليه.

سرعة كبيرة في التسجيل علي منصة سلفة، وسرعة كبيرة عند تحويل الأموال.

شروط تسجيل طلب سلفة شخصية من موقع سلفة الإلكتروني

الجنسية السعودية للمواطنين هي من لها حق التسجيل وحق الصرف للمبالغ المالية.

العمر المسموح للعملاء يجب ألا يقل عن 18 عام فقط.

أن يكون قد قضي العميل فترة 6 شهور بأي عمل داخل المملكة (حكومي، خاص).

الدخل الشهري لجميع العملاء السعوديين يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي.

يسمح بالتمويل لجميع الأفراد العاملين بجميع القطاعات الأخري سواء شبه حكومي أو عسكري.

طريقة تسجيل طلب سلفة شخصية من منصة سلفة

تسجيل طلب سلفة شخصية إلكترونياً متاح طوال 24 ساعة متواصلة من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التابع لصرف المبالغ التالي: سلفة.

وبعد الدخول علي الموقع الإلكتروني يقوم كل شخص بتسجيل طلب سلفة مالية وفق المبالغ المعلنة، حيث يتم اختيار المبلغ ثم يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة من حيث الاسم الشخصي مع تسجيل رقم الجوال والبريد الإلكتروني، والراتب الشخصي الذي يحصل عليه أي عميل، ثم يتوجه العميل للضغط علي طلب التمويل من المنصة.