نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط وطريقة التقديم للحصول على تمويل شخصي البنك الأهلي التجاري بقيمة 1.5 مليون ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري هو أحد أكثر الأسئلة الشائعة من جانب المواطنين والمقيمين على أرض المملكة للحصول على تمويل شخصي بأقساط ميسرة بعدد سنوات يحددها العميل الراغب في الحصول على هذا التمويل وتصل قيمة التمويل الشخصي بالبنك الأهلي التجاري إلى مليون ونصف ريال، في حالة ما إذا كان الراتب مرتفعاً، ويقدم البنك الأهلي التجاري العديد من المنتجات التمويلية سواء للأفراد أو لقطاع الأعمال كغيره من البنوك العاملة في المملكة ، وتتميز جميع المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك الأهلي التجاري بأنها متفقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية ، حيث يوجد لدي البنك هيئة شرعية خاصة بالمنتجات التمويلية التي يمنحها البنك الأهلي التجاري لعملائه سواء من المواطنين السعوديين أو من المقيمين على ارض المملكة من مختلف الجنسيات، وسوف نتعرف في السطور التالية الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين للحصول على تمويل شخصي من البنك الأهلي التجاري لعام 1442 هجرية، وكذلك سوف نسرد بعض السطور عن كيفية التقديم للحصول على القرض الشخصي أو التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري.

شروط الحصول على تمويل شخصي من البنك الأهلي التجاري 1442:-

حدد البنك الأهلي التجاري عدد من الشروط الواجب توافرها في الأفراد الراغبين في الحصول على القرض الشخصي أو التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري حيث تصل قيمة هذا التمويل أو القرض الشخصي إلى نحو المليون ونصف المليون ريال سعودي، وهذه الشروط هي :-

1- يمنح البنك الأهلي التجاري قرض التمويل الشخصي إلى المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين من الجنسيات الأخرى على أرض المملكة.

2- أن يكون الفرد المتقدم عاملاً في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من الشركات المعتمدة والتي تقوم بتحويل راتب موظفيها إلى البنك الأهلي عبر النظام المستخدم “سريع” لتحويل الراتب.

3- أن يكون يتراوح الراتب ما بين 3000 ريال للسعوديين و4000 للجنسيات الأخرى المقيمة على أرض المملكة.

4- الحد الأدنى لمدة العمل شهر بالنسبة للسعوديين في القطاع الحكومي، 3 أشهر للسعوديين في الشركات الكبرى وأيضاً المقيمين العاملين في القطاع الحكومي والشركات الكبرى تصل إلى 6 أشهر للسعوديين والمقيمين العاملين في القطاع الخاص.

5- الحد الأدنى لمبلغ التمويل 5000 ريال ويصل إلى مليون ونصف المليون ريال.

6- عمر المتقدم السعودي لا يقل عن 18 سنة عند تقديم الطلب، و22 سنة للمقيمين عند تقديم الطلب، والعمر لا يزيد عن 60 سنة في موعد استحقاق أخر قسط من القرض.

الوثائق المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي:-

صورة بطاقة الهوية الشخصية للمواطن السعودي وبطاقة الإقامة للمقيم.

خطاب موجه معتمد من جهة العمل يتضمن نوع الوظيفة وتاريخ شغل الوظيفة والراتب الشهري الذي يحصل عليه طالب القرض أو التمويل الشخصي.

مزايا القرض الشخصي من البنك الأهلي التجاري:-

* التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

* الموافقة الفورية على قيمة القرض.

* سيتم عمل إيداع فوري بقيمة القرض في حساب العميل في حالة البيع.

* سداد قيمة لقرض على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 5 سنوات.

* إمكانية السداد المبكر للقرض.

* تأجيل قسط شهر رمضان المبارك.

* التمتع بخاصة 2×1 عبارة عن الحصول على مبلغ تمويل شخصي وتمويل عقاري في ذات الوقت.

طريقة التقديم على التمويل الشخصي من الأهلي التجاري:-

تمر عملية الحصول على التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري بعدد من المراحل وذلك كالتالي:-

* المرحلة الأولي:- مرحلة تقديم الطلب:-

– عن طريق الاتصال بالهاتف المصرفي ثم قسم المبيعات على رقم 1005244800

– عن طريق استخدام الأهلي أونلاين أو الأهلي موبايل.

– عن طريق القيام بزيارة أقرب فرع ليك من البنك وتقديم طلب على التمويل الشخصي.

بعد الانتهاء من كافة المراحل يمكن التقديم على طلب الحصول على التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري، وذلك من خلال استيفاء البيانات المطلوبة بالنموذج المعد من قبل البنك الأهلي التجاري للحصول على التمويل الشخصي.