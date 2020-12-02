خطوات تحديث رخصة البلدية عبر مكتب العمل

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عمر شويل - جدة كيفية تحديث رخصة البلدية ؟ يعتبر ذلك السؤال هو وأحد من ضمن الأسئلة التي يطرحها الكثير من أصحاب المحلات والمشروعات التجارية في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بعملية تجديد الرخصة التي يتم أستخراجها لفتح وغلق المحلات.

تحديث رخصة البلدية

يتم أستخراج الرخصة إلكترونياً من موقع بلدي لجميع أصحاب المشروعات الصغيرة والمحلات ويكون لهذه الرخصة مدة محددة يتم تحديدها علي أساس نوع المشروع، ويحصل صاحب الرخصة علي بطاقة مزاولة المهنة الخاصة بالمشروع الخاص بها، وأيضاً يكون لصحاب الرخصة العديد من الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة العمل الخاصة بالمشروعات التجارية والمؤسسات الصناعية، ويكون الهدف من إنشاء هذه الرخص هي إن يكون المؤسسة التجارية أو الصناعية صالحة للعمل في منطقتها.

طريقة سداد رسوم الرخصة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة إلكترونياً ويتم سداد الرسوم عن طريق إجراء مجموعة من الخطوات البسيطة وهي:

الذهاب إلي موقع بنك الراجحي.

تسجيل الدخول في حسابك عبر أسم المستخدم ثم الرقم السري.

بعد ذلك الذهاب إلي القائمة الرئيسة المدفوعات.

اختيار سداد الفواتير لمرة واحدة فقط

اختيار الفئة المستهدفة وهي البلدية.

تكتب البيانات التي تطلب منك ثم تحديد الرسوم.

الضغط علي زر التالي.

بعد ذلك يجب عليك إن تكتب رقم التحقق البشري.

النقر علي زر سداد الرسوم.

يتم توجيهك إلي صحفة اخزي لطباعة فاتورة الدفع.

خطوات تحديث رخصة البلدية

حتي تتمكن من تجديد الرخصة يجب عليك إن تقوم ببعض الخطوات التي يجب عليك إن تقوم بها بالطريقة الصحيحة وهي تتلخص في السطور الأتية: