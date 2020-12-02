نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة وزارة العمل السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفرت وزارة العمل السعودية خدمة استعلام عن موظف وافد إلكترونياً، بدلاً من الذهاب لمكتب العمل وإهدار الوقت والجهد ويأتي ذلك ضمن مجموعة الخدمات التي تقدمها الوزارة لأصحاب المؤسسات للتأكد من أن هذا العامل ليس مقدم ضده أي بلاغات هروب أو شكاوي قبل تعيينه.

استعلام عن موظف وافد

سهلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اجراءات الاستعلام عن عامل وافد من خلال موقعها الرسمي، بشرط أن يكون ترخيص المؤسسة ساري وصلاحية إقامة العامل سارية أيضاً، وذلك بخطوات بسيطة وسهلة تتمثل في الآتي:

الدخول لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية ثم قم بتسجيل الدخول، وإذا لم يكن لديك حساب بالموقع يُفضل تسجيل حساب لاستكمال باقي الخطوات بسهولة.

ستظهر لك صفحة جديدة بها عدة قوائم، من قائمة الاستعلامات الإلكترونية قم باختيار “الاستعلام عن موظف وافد”.

سيتم توجيهك لصفحة أخرى قم بكتابة رقم اقامة العامل في الحقل المطلوب ثم اضغط على زر “بحث”.

ستظهر لك كل بيانات العامل والمنشأة التي يعمل بها.

الاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الإقامة

الدخول لموقع وزارة العمل السعودية.

قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية أعلى الصفحة، ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

من أيقونة الاستعلامات الإلكترونية قم بالضغط على خدمة “الاستعلام عن موظف وافد”.

ستظهر لك نافذة أخرى مطلوب بها رقم اقامة العامل وجنسيته، قم بملء الحقول الفارغة ورمز التحقق المرئي ثم اضغط على زر “بحث”.

سيتم توجيهك لصفحة تضم كل بيانات العامل والمؤسسة التي يعمل بها، وهل مقدم ضده أي بلاغات هروب أم لا.

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

يُمكن الاستعلام عن أي خدمة من خدمات مكتب العمل من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية”، ثم سجل الدخول للموقع باسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك اضغط على الاستعلامات، ثم “الاستعلام عن خدمات مكتب العمل”.

سيظهر لك عدد كبير من الخدمات التي توفرها الوزارة، قم باختيار الخدمة المطلوبة ثم كتابة رقم الإقامة والضغط على زر “بحث”.

ومن أبرز الخدمات التي يقدمها مكتب العمل:

الاستعلام عن نقل كفالة عامل. الاستعلام عن رسوم نقل الكفالة. الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد. الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة. الاستعلام عن إصدار رخصة العمل.

الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة

هناك طريقتين يُمكن من خلالهما الاستعلام عن اسم الكفيل وهما:

زيارة موقع وزارة الخارجية السعودية (منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية). قم بالضغط على خيار “مقيم” ثم اختر “طلب زيارة عائلية للمقيمين”، ثم اضغط على موافق أسفل الشاشة. سيتم توجيهك لصفحة أخرى قم بكتابة رقم الإقامة الخاصة بك، وتاريخ صلاحيتها ثم التالي وبعدها قم باستكمال باقي البيانات المطلوبة. ستظهر صفحة جديدة موضح بها عدة بيانات من ضمنها “اسم الكفيل الحالي”.

أما الطريقة الثانية للاستعلام عن اسم الكفيل فتتمثل فيما يلي:

التوجه لموقع وزارة العمل السعودية. اختر “الخدمات الإلكترونية” ثم سجل الدخول بالبيانات المطلوبة. قم بتحديد المنشأة ثم اختيار “خدمة نقل عامل وافد”، سيطلب منك بعد ذلك إدخال رقم الإقامة وبعدها اضغط على زر بحث. ستظهر شاشة موضح بها كل بيانات العامل والمؤسسة التي يعمل بها واسم الكفيل الحالي.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يُمكن لكل المقيمين بالمملكة الاستعلام عن تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة الخاصة بهم داخل المملكة من خلال منصة أبشر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر منصة أبشر.

قم بالضغط على أبشر للأفراد، ثم اختيار الخدمات العامة.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “الاستعلام عن صلاحية الإقامة”.

ستظهر لك صفحة أدخل بها رقم الإقامة ورمز التحقق المرئي ثم اضغط على إظهار التفاصيل.

ستظهر لك كل البيانات الخاصة به وبتاريخ إصدار الإقامة وموعد انتهائها.

استعلام عن وافد نقل كفالة

وفرت وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن نقل كفالة بالجوازات عبر موقعها الرسمي كالتالي:

زيارة موقع وزارة الداخلية وتسجيل الدخول.

من الخدمات الإلكترونية قم باختيار اسم المنشأة التي ترغب في نقل الكفالة لها، ثم انقر على “خدمة نقل خدمة عامل وافد”.

قم بكتابة رقم اقامة العامل واضغط على بحث، وبعدها ستظهر كل بياناته ومحضر تعهد عليك، ضع علامة صح أمام أوافق على التعهد ثم إرسال.

ستصل رسالة تؤكد نجاح العملية بالإضافة إلى رقم الطلب الذي يُمكنك من خلاله الاستعلام عن نقل كفالة العامل.