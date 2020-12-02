نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج قبول وظائف الأمن العام 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج قبول وظائف الأمن العام تعد واحدة من الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المتقدمين إلي هذه الوظائف في عام 1442 هجرياً وذلك من بعد من قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عنها عبر منصة أبشر للوظائف علي شبكة الأنترنت.
نتائج قبول وظائف الأمن العام
قامت الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية بالإعلان في صباح هذا اليوم عن نتيجة المرحلة الأولي للقبول المبدئي في وظيفة شغل جندي لدي هذه القوات عبر موقع منصة أبشر للتوظيف، وبعد إن يحصل المتقدمين علي النتائج يستطيع إن يستمر في باقي مراحل التقديم عبر الخضوع إلي الكشف الطبي ثم إجراء الاختبارات الرياضية والبدنية.
شروط الأمن العام 1442
يوجد بعض الشروط الهامة التي تم وضعها وذلك لتنظيم عملية القبول في هذه الوظائف وجاءت الشروط في النحو التالي:
- يجب إن يكون المتقدم سعودي الجنسية من أبويين سعوديين.
- إن يكون قد نشاء وتربي مع والدية داخل المملكة العربية السعودية حيث يستبعد من أقام في الخارج.
- يشترط إن لا يقل سن المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 27 سنة.
- إن يكون قد حصل علي شهادة الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية علي الأقل.
- إذا كان من خريجي الجامعات يجب إن يكون التقدير التراكمي له لا يقل عن جيد.
- ينبغي إن يكون طوله لا يقل عن 168 سم.
- تناسب طول المتقدم مع وزنة ويجب إن يكون له اللياقة البدنية.
- إن لا يكون تم سبق له الزواج من فتاة أجنبية.
- إلا يكون سبق له التقدم من قبل في الكيات العسكرية وتم فصلة.
- يجب إن يكون حسن السير والسلوك ولا علية قضايا سابقة.
الاستعلام عن نتائج قبول وظائف الأمن العام 1442
حتي تتمكن من عمل استعلام عن القبول في النتيجة يجب إن تقوم ببعض الخطوات التي تتلخص في السطور الأتية:
- الذهاب إلي صفحة الاستعلام علي موقع أبشر للوظائف.
- تسجيل الدخول إلي حسابك عبر أسم المستخدم ورقم السر.
- كتابة رقم التحقق البشري ثم الضغط علي زر الدخول.
- يعرض لك النتيجة في صفحة أخري.
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