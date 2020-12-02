نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب اعفاء من بنك التسليف 1441..الشروط والخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسهيلا على المواطنين قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتأجيل سداد أقساط القروض من بنك التسليف لمدة 6 أشهر مع العمل على خصم قيمة السداد، في ظل الإغلاق الذي شهدته عدة شركات في المملكة وعدم مقدرتها على مواصلة العمل، وإليكم بالتفصيل طريقة الحصول على قرض إعفاء بنك التسليف وشروطه الحديثة.

تأجيل سداد قروض بنك التسليف

بنك التنمية الإجتماعية أو الإدخار السعودي أو ما يطلق عليه بنك التسليف، هي أحد أفضل البنوك وأبرزها في المملكة العربية السعودية، هي من أقدم البنوك وتعتبر أولها في الانشاء وتم تأسيسها عام 1971، وأنشأت برأس مال بسيط، ومع مرور الوقت حققت نجاحا ملحوظا، يعتبر المقر الرسمي والرئيسي لها في مدينة الرياض، ويحرص البنك منذ بدايته على توفير ومنح القروض الإجتماعية للأسر والشباب، خاصة من فئة الخريجين ومن لهم أفكار لإقامة مشاريع صغيرة.

في ظل الأزمة العالمية التي تسبب بها إنتشار فيروس كورونا، أصبحت جميع الخدمات الحكومية تتم الكترونيا وتعتبر أحد هذه الخدمات خدمة طلب إعفاء بنك التسليف، ويمكنكم الأن الإستفادة من من خدمة الإعفاء من تسديد أقساط البنوك ل6 أشهر هذا اذا طبقتم الشروط التالية.

شروط تقديم إعفاء بنك التسليف:

ان لايزيد عمر المتقدم بالطلب عن 55 عام ولا يقل عن 25

خدمة الاعفاء متاحة فقط للذين يحملون الجنسية السعودية

ان تكون الاسر المتقدمة في حاجة فعلية للدعم وان لا يزيد معاشها الشهر عن 2000ريال

القيمة المالية للقرض لا تزيد عن 8مليون ريال مع توضيح نوع المشروع وتقديم دراسة كاملة له.

اذا كان القرض بغرض ترميم منزل لابد ان يكون عمر انشاء البيت يزيد عن ال5 سنوات.

تقديم طلب اعفاء لقروض بنك التسليف 1441 الكترونيا

رابط بنك التسليف حتى تسطيع من الاستفادة من تأجيل الأقساط المتأخرة فقط عليك الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية لتسجيل الدخول وتقديم طلب الإعفاء، خطوات الاستعلام عن الحصول على اعفاء بنك التسليف برقم الهوية:

تسجيل رقم الهوية الوطنية ويجب أن يكون سارية .

تقديم بيان يحوي العدد الكامل للأسرة اعمارهم.

بيان يوضح قيمة الدخل الشهري لرب الأسرة.

اثبات عدم قدرة رب الأسرة على سداد قيمة القرض.

ويتم الضغط على خانة الإرسال وانتظار الرد.