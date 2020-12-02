نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن نتائج القبول في الحرس الوطني 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول في الحرس الوطني تعد واحدة من ضمن الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الطلاب المتقدمين إلي هذه الوظائف حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني عن ظهور النتيجة عبر موقع كلية الملك خالد العسكرية علي شبكة الأنترنت، ويستطيع الطالب الذي تم قبوله في هذه النتائج بالذهاب لأداء اختبارات الرياضية.

نتائج القبول في الحرس الوطني

تعتبر قوات الحراس الوطني السعودية هي واحدة من ضمن القوات ذات السيادة العالية في المملكة العربية السعودية وهذه القوات تتبع لقوات الجيش السعودي وتعمل علي مساندته في الحروب والقضاء علي الإرهاب وتنظيم العمليات الأمنية داخل المملكة العربية السعودية، ويدرس الطلاب المتقدمون للوظائف في كلية الملك خالد العسكرية.

شروط قوات الحرس الوطني 1442

وضع الجيش السعودي بعض من الشروط التي يجب أن تتوافر وذلك لأن يتم تنظيم عمليات القبول في هذه الوظائف وتتلخص الشروط في النحو الأتي:

يجب أن يكون الطالب المتقدم سعودي الجنسية وقد تم ولادته ونشاء علي الأراضي الحجازية.

إن لا يقل عمرة عن 17 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.

يجب إن يكون المتقدم لا يكون له سبق الزواج من فتاة أجنبية من قبل.

أن يكون حصل علي الأقل علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أذا كان المتقدم من خريجي الجامعات السعودية يجب أن يكون تقديره علي الأقل جيد.

يشترط أن لا يقل طوله عن 168 سم ولا يزيد وزنة عن الحد المناسب للطول.

يجب أن لا يكون سبق فصلة من أحد الكليات أو المعاهد أو المدارس العسكرية السعودية.

توافر اللياقة البدنية العالية والقدرة علي تحمل الصعاب.

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول في الحرس الوطني

حتي تستطيع عمل أستعلام عن النتائج يجب أن تقوم بمجموعة بسيطة من الخطوات وهي تتلخص في السطور التالية: