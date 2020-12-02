نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن أسم تجاري عبر موقع وزارة التجارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن أسم تجاري إلكترونياً تعد واحدة من ضمن الخدمات الإلكترونية الحديثة التي تقدمها وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية وذلك حتي يتم الاستعلام عن الاسم الذي يتداول في العقود التجارية للمؤسسات والشركات وذلك لأن يتم كتابة هذه العقود بطريقة صحيحة.

الاستعلام عن أسم تجاري

قدمت وزارة التجارة هذه الخدمة إلي أصحاب المشروعات التجارية أو الأشخاص الذين يرغبون في إنشاء مشروع جديد وذلك لأن يقومون بمعرفة إن هذا الاسم مستخدم أو غير مستخدم بدون الحاجة إلي الذهاب إلي أحد مقرات وزارة التجارة في المملكة، وتهدف الوزارة بتقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية الأخري للمستثمرين وذلك لمساعدتهم في إنشاء أو تسجيل المشروعات.

طريقة حجز الاسم التجاري

حتي تتمكن من حجز أحد الأسماء التجارية فأن هناك بعض من الخطوات التي يجب إن تقوم بها بالترتيب وهي تتلخص في السطور الأتية:

الذهاب إلي موقع وزارة التجارة علي الشبكة العنكبوتية.

تسجيل الدخول عبر أسم المستخدم ثم رقم السر الخاص بحسابك.

بعد ذلك تقوم باختيار خدمات الموقع الإلكترونية.

أختيار من الصفحة حجز الأسماء التجارية.

تكتب الاسم الذي ترغب في حجزة ولكن يشترط أن هذا الاسم لا يكون مستخدم من قبل.

إدخال كافة البيانات التي تتطلب منك في الصفحة الأخري.

النقر علي زر التسجيل.

يتم إرسالك إلي صفحة أخري لتأكيد حجز الاسم.

خطوات الاستعلام عن أسم تجاري

حتي تستطيع أن تقوم بعمل الاستعلام عن أحد الأسماء التجارية فأنة يجب عليك إن تقوم بالخطوات الأتية وهي: