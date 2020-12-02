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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد الإقامة وشروطها وكيفية التأكد من صلاحيتها إلكترونيا في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة من أكثر الأشياء بحثاً على مواقع الإنترنت، والسؤال الأكثر تساؤلاً داخل الأراضي السعودية، ما هي إجراءات تجديد الإقامة داخل المملكة للوافدين؟ هذا السؤال من أكثر الأسئلة المطروحة داخل السعودية، وفي ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على سلامة المواطنين والوافدين داخل المملكة؛ وحرصاً على تخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا على المستثمرين والأفراد ومنشآت القطاع الخاص، والأنشطة الاقتصادية، وتوفيراً للوقت والجهد، قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وتحت توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتخصيص منصة أبشر الإلكترونية، والتي يمكن من خلالها للمقيمين داخل السعودية القيام بالتسجيل عليها لتجديد الإقامة إلكترونياً دون الحاجة للذهاب للمصالح الحكومية.
الشروط التي يجب أن تتوافر لتجديد الإقامة داخل المملكة:
قدمت المديرية العامة للجوازات بالمملكة السعودية عدة شروط لكي يستطيع الوافد القيام بتجديد الإقامة قبل انتهائها وهي:
- أن يكون الوافد الراغب في التجديد متواجداً داخل أراضي المملكة أثناء التجديد.
- ويجب عليه سداد الرسوم المقررة لتجديد الإقامة.
- يجب على الوافد أن يكون له تأمين صحي، إذا ما تواجدت أسرة المقيم معه داخل المملكة.
- كما يجب ألا يكون الوافد مسجل ضمن البلاغات الهروب من خلال الكفيل.
- وأيضاً يجب أن لا يكون مسجل في قائمة بلاغات التغيب عن العمل.
- ويشترط أن يكون جواز سفر المقيم ساري أثناء التجديد.
- يشترط أن لا يكون الوافد مطالب بسداد أي غرامات أو مخالفات أو رسوم.
خطوات الدخول والتسجيل لتجديد الإقامة عبر أبشر:
- الدخول للموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية.
- ثم الضغط على خيار أبشر أفراد.
- ثم القيام بتسجيل اسم المستخدم وكمة المرور في المكان المخصص لهم بعد عمل الحساب من خلال الضغط على مستخدم جديد.
- ثم بعد ذلك قم بكتابة الكود المرئي للتحقق.
- ثم اضغط على خيار تسجيل الدخول.
- ثم قم باختيار الاستعلامات الإلكترونية.
- قم بعد ذلك باختيار الجوازات.
- من بعد ذلك قم بالضغط على زر تجديد الجواز.
- ثم رقم الإقامة والكود المرئي.
- ثم القيام بالضغط على خيار عرض.
- فتظهر صفحة بها كافة المعلومات الخاصة بمدة الإقامة ومعلومات المقيم.
رسوم تجديد الإقامة داخل المملكة العربية السعودية:
يمكن للوافد إلى الأراضي السعودية أو المقيم الإطلاع على الرسوم لتجديد الإقامة المنتهية، من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية، كم يمكن معرفة الرسوم المستحقة والغرامات التي يجب علية سدادها ليتمكن من تجديد الإقامة:
- تتراوح رسوم التجديد بالنسبة للمرافق للمقيم داخل المملكة إلى ألفين ريال سعودي.
- رسوم تمديد التأشيرة للزائر للمقيم داخل المملكة ثلاثمائة ريال سعودي.
- التجديد بالنسبة لمن أعمارهم أقل من عشرون عاماً، والتابعين للمقيم لمدة عام واحد مقابل خمسمائة ريال سعودي.
- يقوم صاحب المنزل بدفع ستمائة ريال سعودي سنوياً رسوم التجديد للعمالة المنزلية.
- وستمائة وخمسين ريال سعودي بالنسبة للعامل العادي، وألف وثلاثمائة وخمسون ريال سعودي إذا كانت العمالة زائدة على عدد العمالة في المملكة، بواقع ستمائة وخمسون ريال سعودي سنوياً وثمانمائة ريال سعودي شهرياً.
- التجديد للعاملين في القطاع الخاص، يصل إلى ستمائة وخمسون ريال سعودي لمدة عام.
- وأيضاً ستمائة وخمسون ريال سعودي، للعاملين في المزارع وما يشبهها لمدة عام.
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