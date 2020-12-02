نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة كردتلي 1442-2020 أفضل تمويل شخصي والمقارنة بين البنوك في نسبة هامش الربح في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة كردتلي 1442 هي منصة تطوير القطاع المالي أطلقتها المملكة العربية السعودية لرؤية 2030، لتقديم سوق مالية متقدمة ومتطورة وفعالة ووضع الحلول المساعدة الأمنة في معرفة أفضل تمويل شخصي وأفضل الخيارات في القروض الشخصية من البنوك في السعودية، والمقارنة بين تلك البنوك، ومنها يتم تقديم كافة الخدمات البنكية في منصة واحدة، وما زالت في طور التجربة، ولكنها تتضمن كافة الخدمات المصرفية في منصة واحدة لتشمل جميع المصارف والبنوك في المملكة.

منصة كردتلي 1442 السعودية

من خلال تطبيق كردتلي يمكن الحصول على كافة الخدمات في المنصة المرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث توفر الوقت على المستخدم للربط مع عدة جهات حكومية، وشركات التمويل المرخصة والبنوك، كما وضعت البنوك منصات خاصة بها يتم الاستفادة منها، مثل فتح حساب الراجحي أون لاين عبر موقعه، وكيفية شراء بيت مصرف الراجحي، ومن منصة creditly يتم التقديم على كافة الخدمات، وذلك بعد التسجيل في المنصة، والخدمات التي تقدمها هي:

فتح حساب بنكي: تقدم خدمات فتح حساب جاري أون لاين دون الذهاب إلى الفرع في البنك الذي تريد فتح حساب به.

التمويل الشخصي: وضعت المنصة لتقديم التمويل الشخصي: بالوصول إلى أسهل عروض التمويل، والمقارنة بين البنوك في سعر نسبة التمويل والتكلفة.

بطاقة ائتمانية: أيضا تقدم المقارنة بين مزايا البطاقات الائتمانية وسهولة الحصول على الموافقة لاستخراجها

تمويل عقاري: معرفة أفضل تمويل عقاري بأقل هامش ربح في البنوك، وسعر التكلفة

تمويل سيارات: وتتضمن خطط سداد متنوعة عبر التأجير التمويلي، وبيان أفضل تقسيط للسيارات في البنوك.

خطوات التسجيل في كردتلي

التسجيل في كردتلي مجاناً، ويمكنك بسهولة من الدخول على موقع كردتلي، والذي يتطلب إنشاء حساب بها حتى تتمكن من استخدامها ومعرفة أفضل الحلول المالية من خلال منصة ثقة تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم التسجيل من الضغط على سجل الآن، الذي يحولك إلى صفحة تعبئة البيانات لكي تنضم لمنصة كردتلي بسهولة بخطوتين، نقدم لكم الخطوات بشرح واف من موقع ثقفني.

شرح التسجيل في كردتلي السعوية

بعد الدخول على رابط كريدتلي السابق.

يتم الضغط على سجل الآن، تحولك لصفحة التسجيل

يتطلب تعبئة البيانات بهذه الصورة

بعد تعبئة رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ثم البريد الإلكتروني، وكلمة المرور يتم الضغط على ابدأ كما بالصورة السابقة، وذلك يتضمن إقرارك بالموافقة للمنصة من التحقق من معلومات من مركز المعلومات الوطني السعودي، وكذلك إقرار بانها خدمة من بيئة ساما، وسيتم تحويلك إلى صفحة أخرى لاستكمال التسجيل، حتى تتمكن بعد ذلك من الدخول ببياناتك والاستفادة من المنصة في إجراءا الحلول المالية التي ترغب بها في مكان واحد.

هذا فيديو يشرح المنصة وأهميتها، مقدم من موقع كردتلي

ويمكن التواصل مع خدمة العملاء عن طريق الاتصال على رقم (920001273)، والاستفادة من تمويل شخصي سريع، وبذلك يتم بسهولة فتح حساب عبر منصة كردتلي والقيام بالخدمات المتاحة لك حول فتح حساب أو طلب تمويل شخصي، او تمويل عقاري، وسيارات.