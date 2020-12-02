نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في ساند للسيدات 1442|وشروط نظام ساند ضد التعطل عن العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في ساند للسيدات من أحدى الأمور التي تشغل بال الكثير من السيدات والرجال، ويزداد البحث عن طرق التسجيل في ساند للسيدات وما هي الشروط والاوراق المطلوبة، ويرغب الكثير بأن يعلمون الطريقة الصحيحة للتسجيل في ساند، ويعتبر ساند من الانظمة المعروفة التي اطلقتها المملكة العربية السعودية،من أجل الحصول علي معيشة أفضل ورعاية كاملة للاسرة السعودية في حالة التعطل عن العمل لأي ظروف خارجة عن أردتهم، وتعمل على سد فجوة الدخل وكذلك العمل لكي يتمتع بحياة كريمة للمواطنين السعوديين، مع توفير طرق التدريب والدعم للمساعدة في الحصول على وظيفة أخرى جديدة، وتم البدء في نظام ساند منذ عام 2014 والهدف منه هو تحقيق الاستقرار لمواطني المملكة بعدة شروط بسيطة لكي تتمكن من الانضمام لنظام ساند وهيا بنا نتعرف علي خطوات التسجيل في ساند للسيدات.

ما هي شروط التسجيل بموقع ساند

يقدم ساند بعض الشروط اللازم تواجدها التي يمكن من خلالها الاشتراك في ساند وتعتبر اهم الشروط هي :_

يكون المتقدم لنظام ساند حاملي الجنسية السعودية.

أن لا يكون مفصول عن عمله بسبب راجع للمشترك.

أن لا يكون تم ترك عمله بسبب ارادته.

يكون قادر عن العمل.

لا يبلغ سن المتقدم عن 59 عام.

ليس لديه دخل من عمله او نشاط تابع له.

الالتزام بالتدريبات التي تحددها الوزارة.

ما هي خطوات التسجيل في ساند

في البداية عليك التوجه الي موقع الهيئة العامة للتأمينات لتسجيل الدخول.

لتسجيل الدخول. الان تظهر لك صفحة تسجيل الدخول على حساب المشترك إلكترونياً، ثم قم بالبحث على أيقونة لتقديم طلب استحقاق من خلال نظام ساند، ثم قم بالضغط عليها، وسوف يظهر لك أيقونة قم بإضافة البيانات وإضافة رقم حسابك البنكي الخاص بك.

يعد ذلك سوف يظهر لك صفحة أخري قم بمليء جميع البيانات التي أمامك الخاصة بك، لكي يتم التواصل معك،ثم عليك بالضغط على خانة تعديل.

وهكذا يكون قد تم خطوات التسجيل بنظام ساند واذا تم قبول الطلب سوف يرسل لك الموقع رسالة تؤكد عملية التقديم بطلب التعويض وأنها قد تمت بنجاح.

أما اذا كنت ترغب في الحصول على تعويض سوف يصل لك رسالة نصية على الجوال التي تفيد التأكيد عند استحقاق طلب التعويض، وإذا كنت غير مستحق فسوف يقوم نظام ساند بإرسال نصية توضح بها الأسباب التي تمنع حصولك على التعويض.

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