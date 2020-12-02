شروط إيفاد المعلمين بالخارج

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عمر شويل - جدة إيفاد المعلمين للتدريس بالخارج، قد أصدرت وزارة التعليم عن بداية موعد الترشح للتدريس بالخارج وقد تم ذلك عبر قرار أصدره نائب الدكتور عبدالرحمن العاصي وزير التعليم، وقد وجه القرار إلى كافة إدارات التعليم فى عدة محافظات وقد نال الميدان التعليمى على نسخة من القرار وتضمن القرار أن يوجد بعض المدارس والأكاديميات السعودية الموجودة في الخارج مثل باكستان وغانا والجزائر وماليزيا والصين وعدة دول أخري تحتاج إلى معلمين تربويين من السعودية وأصدرت الوزارة مجموعة شروط لإيفاد المعلمين.

شروط الترشح لإيفاد المعلمين للتدريس بالخارج

وضعت وزارة التعليم بعض الشروط والضوابط التي لابد من توافرها في المعلم المرشح للإيفاد والتدريس بالخارج، وهى:

يكون عمر المعلم لا يتزايد عن 50 وأيضًا لا يقل عن 30 عاما.

أن يكون عمر مدير المدرسة، وأيضًا وكيل المدرسة لا يقل عن 30 عامًا، ولا يكون زائد عن 50 عامًا.

يلزم أن يكون تقدير أداء المعلم الوظيفى في أخر ثلاث سنوات عمل لا يقل عن 90 درجة.

يجب أن يكون مؤهل المعلم في مادة التخصص لا يقل عن البكالوريوس.

أن تكون مدة خدمة المعلم بالمدرسة لا تقل عن 6 سنوات، بالإضافة إلى أن تكون مدة خدمة المشرف التربوي لا تقل عن 10 سنوات.

أن يتمتع المعلم بالصحة الجيدة، ويكون متزوجا ورجلا صالحًا وحسن السلوك والسير.

لا يكن المعلم طرف في قضية.

يوجد اختبارات مهنية يجب على المعلم تأديتها.

تكون الثلاث سنوات الأخيرة من عمله خالية من الأحكام التأديبية أو العقوبات الإدارية.

أن يكون المعلم ليس معارًا وليس متفرغا لإتمام حصوله على الدرجات العلمية.

أن يكون تاريخه المهني خاليا من البعثات الخارجية أو الإيفاد الداخلي.

عدم إلتحاقه بالدورات التدريبية أو إجازات استثنائية أو دراسية.

ان يكون المعلم غير سابق له العمل خارج السعودية.

عدم إعتذار المعلم في أخر عامين السابقين عن الإيفاد.

دول الايفاد للتدريس بالخارج

اشتملت خطة ترشح المعلمين وإيفادهم للتدريس خارج البلاد علي مجموعة محددة من الدول وتشمل تلك الدول علي.