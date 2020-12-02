نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخراج بطاقة الراجحي الرقمية والمطلوب لاستخراجها في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية استخراج بطاقة الراجحي الرقمية، بطاقة الراجحي الرقمية واحدة من أفضل المميزات التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء، إذ أن بطاقة الراجحي الإلكترونية مسبقة الدفع تحمل العديد من الإيجابيات لحامليها، فكيف يمكن الحصول على بطاقة الراجحي الرقمية، وما هي مميزات البطاقة.

مميزات بطاقة الراجحي الرقمية

توفر تلك البطاقة الرقمية للعملاء العديد من الإيجابيات منها:

أنها سهلة الاستخدام والتطبيق ويمكن لأي عميل استخدامها. التقديم للحصول على البطاقة يمكن أن يكون بشكل إلكتروني من خلال موقع بنك الراجحي. تصل قيمة الجوائز النقدية عند الحصول على البطاقة إلى 5000 ريال سعودي. يمكن الحصول على البطاقة الرقمية بشكل فوري. إمكانية إضافة البطاقة لمتجر آبل. في العملية الأولى للعميل يمكن أن يحصل على استرداد نقوده كاملةً بنسبة 100٪. البطاقة متاحة للاستخدام على مستوى العالم.

كيفية الحصول على بطاقة الراجحي الرقمية

بطاقة الراجحي مسبقة الدفع يمكن الحصول عليها بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الموضحة، للحصول عليها وللبدء في الاستمتاع بمميزاتها، والخطوات هي:

أولًا يجب تحميل تطبيق الراجحي الإلكتروني على الهاتف المحمول ليمكن استخدامه. بعد التحميل نقوم بفتح التطبيق وتسجيل البيانات به. نختر من الاختيارات الموضحة تبويب البطاقات. ومنه نقوم بالضغط على زر البطاقة الرقمية. وبعدها يقوم العميل بتقديم طلبه للحصول على بطاقة الراجحي الرقمية، وسيتم إرسال الطلب لمصرف الراجحي. سيتطلب الأمر بعض الوقت حتى يتم تفعيل البطاقة الجديدة، ومن بعدها يمكن البدء في الاستمتاع بمميزاتها.

رسوم الحصول على بطاقة الراجحي الإلكترونية

للتقديم على بطاقة الراجحي الرقمية هناك بعد الرسوم المطلوب سدادها وهي:

رسوم لتسوية المنازعات قيمتها 50 ريال سعودي. رسوم سنوية مطلوب سدادها قيمتها 115 ريال سعودي. رسوم دولية مطلوب سدادها قيمتها 2.75٪.

إلغاء الحصول على بطاقة الراجحي

وفي حالة الرغبة في إلغاء تفعيل بطاقة الراجحي الإلكترونية، من خلال التطبيق: