استعلام عن فاتورة الكهرباء 1442 برقم الحساب في السعودية بالخطوات

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عمر شويل - جدة استعلام عن فاتورة الكهرباء 1442، تقدم شركة السعودية للكهرباء، خدمات متعددة للمستفيدين منها، أبرزها خدمات الفواتير، والاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية من الشركة السعودية للكهرباء، وغيرها من الخدمات الأخرى، مثل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد، وكذلك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب.

استعلام عن فاتورة الكهرباء 1442

يمكنك القيام بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء، من الشركة السعودية للكهرباء، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع الشركة السعودية للكهرباء. قم بتسجيل رقم الحساب الخاص بك، من خلال الرابط السابق. ثم اكتب الرمز المرئي، الذي سيظهر أمامك على الشاشة. اختر أيقونة “عرض” وسوف تظهر لك بيانات فاتورة الحساب.

طريقة تسديد فاتورة الكهرباء عن طريق النت

توفر الشركة السعودية للكهرباء، وسائل متعددة تسهل على المواطنين، إمكانية سداد الفواتير والاستعلام عنها وغيرها من المعاملات، ويمكن أن يتم ذلك من خلال الطرق التالية:

يمكن سداد فاتورة كهرباء الشركة السعودية، عبر الهاتف المصرفي المتاح في البنوك، وهو ما يتاح من خلال موظف البنك. يمكن أيضًا سداد فاتورة الكهرباء، عبر الصراف الآلي المتاحة في كل أنحاء المملكة العربية السعودية. أو يمكن سداد فاتورة الكهرباء، من خلال أجهزة السداد النقدي، المتوفرة من خلال البنك. يمكنك سداد فاتورة الكهرباء، عبر الإنترنت والموقع الرسمي للبنك. كما يمكنك تقديم شيك مصرفي، لسداد فاتورة الكهرباء، بعد تصدسيق الشيك من البنك، حتى يقبل السداد. يمكنك أيضًا عمل تفويض للبنك، بسداد فاتورة الكهرباء شهريًا، من حسابك الجاري بالبنك. تسدد فاتورة الشركة السعودية للكهرباء، من خلال مكاتب نقاط التوزيع التابعة للشركة.

حساب فاتورة الكهرباء بالتسعيرة الجديدة

تقسم الشركة السعودية للكهرباء، تسعيرة حساب جديدة فواتير الكهرباء، من خلال تقسيم المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، إلى شرائح وفقًا للاستهلاك كما يلي:

تحولت الشريحة الأولى، من 100 ريال سعودي، إلى 350 ريال سعودي. تحولت الشريحة الثانية من 300 ريال سعودي، إلى 720 ريال سعودي. تحولت الشريحة الثالثة من 700 ريال سعودي، إلى 1080 ريال سعودي. تحولت الشريحة الرابعة من 1300 ريال سعودي، إلى 1680 ريال سعودي.

تسعيرة الكهرباء الجديدة

تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وقدرها 5% كما تقرر بشأنها، إلى فواتير الكهرباء، وهي سبب ارتفاع تقدير التسعيرة الجديدة للكهرباء في السعودية.

يمكنك سداد فاتورة كهرباء لشركة السعودية، من خلال عددًا كبيرًا من الطرق والوسائل، كما ذكرنا بالأعلى.

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الشركة السعودية للكهرباء، باستخدام رقم الحساب الخاص بك.

ليست هي الخدمة الوحيدة التي يمكنك الاستعلام عنها برقك الحساب، بل يمكنك أيضًا الاستعلام عن فاتورة برقم الحساب من شركة الاتصالات، بخطوات سهلة مثل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب.