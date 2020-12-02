نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث عروض اسواق الراية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة احدث عروض اسواق الراية السعودية، تقدم دائما اسواق الراية افضل المنتجات والماركات بافضل الاسعار ودائما ما توفر الخصومات على جميع المنتجات، تتوافر المنتجات داخل 54 فرع داخل المملكة العربية السعودية، بحيث تتوافر المنتجات فى اكثر من فرع فى اكثر مكان تسهيل على العملاء وتحقيق متعة التسوق دون عناء ومشقة.

اسواق الراية ماركت، تقدم عروض من يوم 2 ديسمبر حتى 8 ديسمبر، لااستمتاع باقوى الخصومات والتوفير على جميع المنتجات التى سوف نعرضهالكم عبر موقعنا ثقفنى لتلبية جميع الاحتياجات مع التوفير والاستفادة من العروض الحالية، العروض تتوافر فى جميع فروع الراية.

احدث عروض اسواق الراية

دائما نجد الخصومات على جميع المنتجات بنفس الجودة التى تقدمها اسواق الراية دائما حرصا على كسب ثقة العملاء تم الاعلان عن عروض ستثتمر لمدة اسبوع بجميع الفروع على جميع المنتجات والمعلبات ، والمنظفات ، واللحوم، والخضار، والفاكهة مثل.

ليمون اخضر بدون بذر بالكيلو بسعر06.95. فاصوليا خضراء بالكيلو بسعر05.95. ليمون كبير اصفر بالكيلو 04.9. طماطم بالكيلو بسعر04.95. تفاح احمر بولندى بالكيلو 05.95. برتقال ابو صرة اسبانى بسعر05.95. موز امريكى بالكيلو بسعر02.95. جوافة مصرية بسعر09.95. شمام حلو بالكيلو بسعر 02.95. تفاح اصفر بولندى بالكيلو بسعر05.95. تفاح اخضر بولندى بالكيلو بسعر 05.95. كما توافر عرض ايضا على تمر سكرى فاخر 450جم بسعر06.95. تمر عجوة 400جم بسعر32.95.

عروض الراية الاسبوعية

تتوافر العروض التى تم الاعلان عنها عبر فروع اسواق الراية ليس فقط على الخضار، والفاكهة، ولاكن تتوافر على الشامبو وجل الاستحمام وصابون غسيل اليدين والمواد الغذائية التى لا يوجد منزل يمكن الاستغناء عن شرائها باستمرار ونبحث دائما على العروض التى تتوافر عليها، ولاكن بنفس الجودة وهذا يتوافر دائما فى فروع الراية الجودة مع التوفير .

جل الاستحمام فا بسعر09.75.

غسول الجسم لوكس بسعر 24.45.

لوشن الجسم من فازلين بسعر16.75.

شامبو شعر بانتين بسعر17.45.

غسول اليدين ديتول بسعر 24.50.

منعم الاقمشة داونى بسعر 27.95.

منعم الملابس الازرقوالوردى من كمفرت بسعر13.95.

معجون الاسنان كلوس اب بسعر 06.45.

بخاخ الجسم اكس بسعر18.45.

منظف ومطهر ديتول بسعر42.95.

مزل البقع من الملابس بسعر25.75

جل الغسيل برسيل بسعر43.75.

كما يتوافر عروض ايضا على منتجات المواد الغذائية مثل الجبن والزيتون

زيتون كلاماتا يونانى بالكيلو بسعر19.95 بدلا من 32.95.

جبنة فيتا دوبل كريم بالكيلو بسعر 14.95 بدلا من24.95.

جبنة رومى مصرى بالكيلو بسعر ب30.95 يوجد خصم 40% عليها.

دائما توجدعروض الراية، على جميع المنتجات بافضل الاسعار