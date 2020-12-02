نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رواتب طلاب كلية الملك فهد الأمنية وكيفية التقديم والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث عن رواتب طلاب كلية الملك فهد الأمنية في المملكة العربية السعودية 1442هـ، على نحو 85 عامًا تقدم خدماتها للملتحقين بها، سواء من الراغبين في الالتحاق بها، أو من الطلاب الملتحقين بها بالفعل، ويريدون معرفة قيمة الرواتب الشهرية التي يحصل عليها الخريج حسب الرتبة التي وصل إليها، وتهتم هذه الكلية بالتدريب المتقدم، ونشر الثقافة والخبرة المهنية، كما تحرص على توفير البرامج التدريبية المتخصصة، والدورات التي تهدف لسد الاحتياجات الأمنية في المملكة.

تأسست الكلية، في عام 1935م، لمنح الطلاب الملتحقين فيها درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية، ويقع مقرها على طريق خريص شرق مدينة الرياض، كما تتبع مباشرة إلى وزارة الداخلية السعودية، وهدفها الأسمى تحقيق الأمن الشامل في جميع أرجاء المملكة، بنشر الخريجين وتسكينهم في الوظائف المتنوعة التي تحقق هذا الهدف.

رواتب طلاب كلية الملك فهد الأمنية

نوضح لكم رواتب طلاب كلية الملك فهد الأمنية 1442هـ، حيث أنها خدمة للطلاب الملتحقين بالكلية، والراغبين في الالتحاق بها مستقبلا، باعتبارها إحدى أهم الكليات العسكرية في المملكة، وذلك على النحو الآتي:

في البداية، فإن راتب الجندي، يصل إلى 7 آلاف ريال سعوديّ. الجندي الأول راتبه، 7 آلاف و800 ريال سعوديّ. ثم العريف وراتبه 8 آلاف و500 ريال سعودي. كما يحصل الرقيب على راتب 9 آلاف ريال سعوديّ. ومرتب الخريج الملازم بين 8 إلى 9 آلاف ريال سعودي، بدون العلاوات والزيادات. أما راتب الملازم الأول، وهو أكثر من 10 آلاف ريال سعودي بدون العلاوات. يلي ذلك، راتب الرائد، ويصل إلى 11,750 ريالًا سعوديًّا. كما يأتي راتب المقدم، بنحو 12,735 ريالًا سعوديًّا. وبالنسبة لراتب العقيد، فهو 14,365 ريالا سعوديّا. بعد الترقية إلى رتبة عقيد يكون الراتب، 14,365 ريالا سعوديّا. العميد، يتقاضى راتبًا، بنحو 16,350 ريالا سعوديّا. فيما يكون راتب اللواء، 18 ألفًا و600 ريال سعوديّ. أخيرًا راتب الفريق، وهو 21 ألفًا، و565 ريالًا سعوديًّا.

تسجيل الدخول إلى الكلية الأمنية

علينا أولاً الولوج إلى موقع الكلية الأمنية الإلكتروني.

ثم ننقر على تسجيل الدخول.

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وندرج كلمة السر.

أخيرًا، ننقر على تسجيل الدخول.

شروط القبول في كلية الملك العسكري